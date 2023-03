Megdöbbentő dolgot mondott az ország meteorológusa a tömegbaleset előtti porviharról

Szinte borítékolható volt a porvihar az M1-es autópályán történt szerencsétlenség napján, ugyanis a legtöbb helyen a csapadékhiány miatt kiszáradt a talaj felső rétege, az itt lévő port pedig könnyedén felkapja a 90-100 kilométer per órás széllökés – mondta Németh Lajos meteorológus a TV2 Mokka című műsorában. A meteorológus megjegyezte,

autósként a porvihar még rosszabb, mint a hófúvás.

Németh Lajos arról is beszélt, a szél a legjobban előrejelezhető időjárási jelenség, és most is tudni lehetett, hogy a tavaszias péntek után hidegfront érkezik szombat reggelre, ami viharos, néhol orkán erejű szelet generált.

Németh Lajos reméli, hogy az emberek tanulnak a hétvégi tragédiából, és hasonlóan súlyos eset már nem történik, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy egyre gyakrabban találkozhatunk az időjárás szélsőségeivel - írja a Tények.

Meghívták Szimicsku Lászlót, az MKIF Zrt. munkatársát is, aki a balesettel kapcsolatban megerősítette, vizsgálat indult, ennek lezárultáig a MKIF Zrt. a baleset körülményeiről nem kíván nyilatkozni. A MKIF Zrt. munkatársa annyit azonban megjegyzett, hogy

szombaton is figyelmeztették az autósokat az erős oldalszélre.

