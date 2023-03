Orbán Viktor és Szijjártó Péter is Franciaországba utazik

Irány Franciaország! Ezúttal több helyszínen is, és alapvetően gazdasági témák – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hivatalos Facebook-oldalán.

Először a világgazdaság talpra állásának lehetőségeiről lesz majd módunk egyeztetni az OECD főtitkárával, Mathias Cormann barátunkkal, majd gyorsan repülünk is Flamanville-be, ahol a nukleáris ipar egyik világvezető vállalatával, a Framatome-mal tárgyalunk a PAKS2 beruházásban való francia részvétel növeléséről

– fogalmazott a tárcavezető.

Mint megírtuk, hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök is Franciaországba utazik, pontosabban annak fővárosába, Párizsba. A kormányfő egy munkavacsora keretében tárgyal Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel. Francia sajtójelentések szerint a találkozóra a március végi EU-csúcs előkészületei keretében kerül sor. A megtárgyalandó témák között az aktuális európai ügyeket, az ukrajnai háborút, az európai versenyképességet, az energiaügyeket és az európai védelmi ipar helyzetét emelték ki.

Emmanuel Macron 2021 végén Budapesten találkozott Orbán Viktorral és más magyar politikusokkal. A magyar kormányfő később Kínába is ellátogat. Az Index kérdésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a miniszterelnök ősszel látogat az ázsiai országba. De arra is esély van, hogy Orbán Viktor Kijevbe is ellátogat, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hónappal ezelőtt Brüsszelben hívta meg Ukrajnába a kormányfőt.