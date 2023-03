Újabb képeket mutatott a Nyugati metrómegállójáról Karácsony Gergely

Több új fényképet is megosztott közösségi oldalán a március 20-tól használható, a budapesti Nyugati pályaudvaron lévő új metrómegállóról Karácsony Gergely főpolgármester. Posztjában azt írta, hogy az állomást összesen hét mozgólépcső és egy ferdelift köti majd össze a felszínnel.

A főpolgármester beszámolója szerint a ferdeliftet úgy tudták elhelyezni a kivitelezők, hogy ugyanúgy négy mozgólépcsőt építettek, mint 42 évvel ezelőtt, a metrómegálló eredeti átadásakor.

Ahhoz, hogy ez a technikai bravúr sikerüljön, szó szerint el kellett menni a falig. Amit oldalt látunk, az bizony a tartószerkezet szigetelése, amelyet az építészek az állomás arculatának részévé tettek. Lent az eredeti színekre utaló, azokat újragondoló burkolatokkal, betonpadokkal és persze az eredeti, jellegzetes alakú oszlopokkal találkozunk

– fogalmazott bejegyzésében Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy a vágányok mögött sörösdobozokkal is találkozhatnak az erre közlekedők. Viszont nem eldobálva, hanem alumíniumhabbá alakított formában.

„Ez takarja a vágányok mellett vezetett kábeleket és az akusztikai burkolat egy részét, amelyek abban segítenek, hogy a felújított állomások csendesebbek legyenek” – tette hozzá.

Karácsony Gergely közölte, több fontos és értékes dolog nem lesz látható a felújított megállóban, az egyik ilyen egy modern, vízköddel oltó rendszer, valamint a szellőzést biztosító nagy méretű ventilátorok.

Öt és fél évig tartott a rekonstrukció

A 3-as metró felújítása még 2017 őszén kezdődött el. Az öt és fél éve tartó rekonstrukció alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket és szigetelték az alagutakat is.

A felújításnak köszönhetően minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferde pályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is tudják használni a metrót, illetve taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozott emberek közlekedését.

Az ország legforgalmasabb vasútvonalának számító 3-as metró felújítása – várhatóan két hónap múlva – a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomások megnyitásával fejeződik be. Májustól már minden nap a teljes vonalon közlekednek a szerelvények, és az összes állomást használhatják az utasok – írta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyik korábbi közleményében.