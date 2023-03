A fél szemére megvakult Moldova György özvegye, Palotás Katalin. Az író egykori szeretője arról is beszélt: sokszor úgy érzi, hogy jobb lenne, ha volt párja után menne, de nem teheti meg.

Moldova György tavaly nyáron, 88 éves korában halt meg. Özvegye akkor azt nyilatkozta, hogy a híres író számára megváltás volt a halál.

Palotás Katalin most a Blikk nyilatkozott arról, hogy milyen állapotban van. „Nem vagyok jól. Sokszor gondolok arra, hogy a legegyszerűbb lenne Gyuri után menni, annyira hiányzik. Csakhogy nekem még dolgom van itt a földön, és vannak, akik szeretnek, s vannak, akiket viszontszeretek. Miattuk is tartanom kell magam, erősnek mutatkoznom, pedig nem könnyű” – mondta az özvegy, hozzátéve:

Folyamatosan Gyuri jár az eszemben, jönnek vissza az emlékképek, a beszélgetéseink, az imádni való humora, a bölcsessége. Hiányzik, ahogy szeretett, s még jobban hiányzik, hogy én is szerethessem.

Ezután beszélt arról is, hogy a bal emére szinte teljesen megvakult. „Ez is feldolgozhatatlan egy olyan ember számára, aki mindig is imádta az ezerszínű világot” – mondta erről.

Hozzátette azt is, hogy hétfőn Iványi Gábor lelkésszel és néhány komlói bányásszal együtt felavatnak egy emléktáblát Moldova György emlékére, ami fontos számára. „Úgy éreztem, kell egy hely, ahol bárki megállhat egy pillanatra az élet nagy futóversenyében, s fejet hajthat egy csodálatos ember, egy kivételes tehetségű író előtt” – fogalmazott Palotás Katalin a Blikknek nyilatkozva, miközben arról is beszélt, hogy az emléktábla a Dankó utcában található hősök udvarában lesz.