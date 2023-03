Bezárások, bérkérdés az ország egyik legnagyobb munkáltatójánál

Március elején két postásszakszervezet a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnál tüntetett, vannak viszont olyan érdekképviseletek is, amelyek nem vettek részt a demonstráción. Két szakszervezeti vezetőt kérdeztünk a bérhelyzetről, valamint megkerestük a vállalatot is.

„A postások bére óriási leszakadásban van a többi állami tulajdonú vállalathoz képest is. A munkaerőpiacon lemaradásban vagyunk, a felzárkózáshoz kértünk 20 százalékos bérfejlesztést, de ez még csak egy lépcsőfok lenne” – hangsúlyozta lapunk kérdésére Tóth Zsuzsanna.

A Postás Szakszervezet elnöke azt is elmondta, hogy a munkáltató a 20 százalékot eddig nem fogadta el, de volt egy köztes, 10 százalékos ajánlatuk, a tárgyalások zajlanak.

Két postásszakszervezet, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége (POFÉSZ), valamint a Kézbesítők Szakszervezete (KÉSZ) március elején tüntetett a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnál. A Postás Szakszervezet ezen nem vett részt. Tóth Zsuzsanna ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

tárgyalásban vagyunk, nem tartottuk időszerűnek a tüntetést. A demonstráció már egy olyan foka az elégedetlenség kifejezésének, aminek még nincs itt az ideje, ráadásul az időzítés sem volt jó, pont akkor kapták meg a postások a negyedéves ösztönzőt és az időszakos részmegállapodásban rögzített pluszösszeget is.

Tóth Zsuzsanna a két szakszervezetről megjegyezte: ők nem írták alá a hároméves bérmegállapodást azzal az indokkal, hogy a harmadik évben 2 százalékos béremelés nem elegendő, ezért nem is tárgyal velük a munkáltató. A Postás Szakszervezet vezetője aláhúzta: „A megállapodásban az is rögzítésre került, hogy az aláíró felek tárgyalni fognak. Senki nem olyan botor, hogy három évre előre tudjon jósolni, ezért mi inkább azt biztosítottuk, hogy a harmadik évben is tárgyalhassunk.”

Harcosabbak lennének

„Alapvetően azt követeljük, hogy január elsejétől inflációkövető bérfejlesztés történjen, valamint dolgozzanak ki egy programot, ami biztosítja, hogy a postások felzárkózzanak a nemzetgazdasági átlaghoz. 12 200 ezer fő dolgozik garantált bérminimumért, olyanok is, akik 20-30 éve itt vannak” – ezt már Pfeifer Tamás, a POFÉSZ elnöke válaszolta lapunk kérdésére.

Pfeifer Tamás kifejtette: azért nem fogadták el a korábbi, három évre szóló megállapodást, mert a harmadik évre vonatkozó, 2 százalékos mértéket túl kevésnek tartották. A szakszervezeti elnök kiemelte: „Mostanra be is bizonyosodott, hogy a 2 százalék az infláció miatt elfogadhatatlan. A megállapodást nem írtuk alá, ezért a munkáltató gyakorlatilag szóba sem áll velünk, ezért kezdeményeztünk konzultációt. Még azokat az adatokat sem kaptuk meg, amiket kértünk, és ígéretet kaptunk az átadásukra, ez a munkáltatói hozzáállás önmagát minősíti.”

A Posta a két aláíró szakszervezettel tárgyal, Pfeifer Tamás ezt úgy foglalta össze, hogy

az első ajánlat 3 százalékos alapbéremelés volt, de miután bejelentettük a demonstrációt, 10 százalékot ajánlottak. Közben megy az idő, a harmadik hónap közepén vagyunk, beláthatatlan, hogy mikor történik érdemi változás. Mi próbálnánk harcosabbak lenni, mint a két aláíró szakszervezet. Ráadásul 1200 fős csoportos létszámleépítést jelentettek be, amit mi is a médiából tudtunk meg első kézből, másrészt több száz posta bezárt.

Pfeifer Tamás azt is elmondta, hogy „A munka törvénykönyvének rendelkezése alapján az üzemi tanáccsal van együttműködési kötelezettsége a munkáltatónak. Ettől függetlenül véleményem szerint a munkavállalók nagyobb csoportját érintő kérdésben a képviselettel rendelkező szakszervezetekkel is párbeszédet kellene folytatni. Ennek hiányában nem tudjuk elmondani a kollégáknak, hogy kit mikortól érintenek a változások. Az egész folyamat lebonyolítása öngerjesztővé válhat, maguktól is elmehetnek a munkavállalók.”

A szakszervezet elnöke arra is felhívta a figyelmünket, hogy technikailag a munkáltató helyzete sem egyszerű, mert egy uniós szabály miatt az állam nem adhat korlátlan mennyiségű támogatást a Postának, miközben ki kell gazdálkodni a megnövekedett rezsiköltségeket is.

Pfeifer Tamás a további lehetőségekre vonatkozó kérdésünkre elmondta:

Ha nem történik belátható időn belül érdemi megállapodás, akkor az eredeti szerződést aláírók tagsága, illetve valamennyi postás elveszítheti a türelmét, és az előző demonstrációnál lényegesen nagyobb tömeget megmozgató demonstráció várható.

Jogszerű és hatékony sztrájkot a kötelezően ellátandó minimális szolgáltatás miatt nehéz lenne szervezniük.

A vállalat elkötelezett a mielőbbi és elfogadható bérmegállapodás mellett

A Magyar Postát is megkerestük a bérfejlesztési követelésekkel kapcsolatban. Az alábbi választ kaptuk:

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. és a hároméves bérmegállapodást aláíró szakszervezetek között a bértárgyalások továbbra is folyamatban vannak. A háború és szankciók sújtotta gazdasági és inflációs helyzet miatt a társaság az érintett szakszervezetekkel a bértárgyalások részeként még február elején három azonnali intézkedésben állapodott meg. Hangsúlyozzuk, hogy a vállalat vezetése elkötelezett abban, hogy az érdekképviseletekkel minél előbb olyan bérmegállapodást dolgozzon ki, amely megfelel a társaság teherviselő képességének, valamint a munkavállalók számára is elfogadható.

Az említett három azonnali intézkedés a következőket jelenti: a munkavállalók napi munkába járásának utazási költségtérítése – élve a kormány döntése által adott lehetőséggel – 2023. február 1-jétől a duplájára emelkedik. Módosítják a korábban aláírt hároméves bérmegállapodásban szereplő, az idei évre vonatkozó, a lojalitás elismerésére biztosított béren kívüli juttatás kifizetésének ütemezését, az első részletet, amely a juttatás 50 százaléka, előrehozva a februári bérrel együtt március 3-án megkapták a dolgozók. A harmadik, hogy a Postakürt Alapítvány egy támogatási programot indít 50 millió forint kezdő kerettel a legrászorultabb postáscsaládok megsegítésére. A pályázati feltételek kidolgozása az érdekképviseletek bevonásával megkezdődött.

