Egy alkotmánybíróval is találkozott Schadl György, mielőtt elfogták

Schadl György néhány héttel elfogása előtt találkozott Czine Ágnes alkotmánybíróval is. Hogy miről beszéltek, az egyelőre nem derült ki.

Jelenleg is zajlik a per, amelyben korrupcióval vádolják a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét, Schadl Györgyöt, valamint Völner Pált, az Igazságügyi Minisztérium korábbi államtitkárát. Rajtuk kívül számos más vádlott van még, például Schadl sofőrjével kapcsolatban is felmerült, hogy áron alul szerezhetett meg ingatlanokat.

Most a 24.hu jutott hozzá az ügy néhány újabb nyomozati iratához, amelyekből az derült ki, hogy Schadl György találkozott korábban egy olyan alkotmánybíróval, Czine Ágnessel, akinek mindkét gyereke végrehajtóként dolgozik. A nyomozók szerint a találkozóra 2021 szeptemberében kerülhetett sor,

és mindez Schadl György naplójából derült ki, amelyet a sofőrje vezetett.

A naplóban azt írták, hogy a végrehajtói kar elnökének a budapesti Félix étteremben volt megbeszélése az alkotmánybíróval, az viszont nem derült ki, hogy a találkozón miről lehetett szó.

A 24.hu kérdéseket intézett ezzel kapcsolatban Czine Ágneshez, aki nem tagadta, hogy valóban találkozott a végrehajtók elnökével. Arról viszont ő sem írt, miről volt szó kettejük közt.

Schadl György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökeként képviselte a végrehajtói kart a jogászi hivatásrendek részére rendezett számos szakmai rendezvényen, konferencián is, ahol többször én is jelen voltam, és több alkalommal találkoztam vele. Azonban határozottan visszautasítok minden olyan feltételezést, amely azt a látszatot kelti vagy keltheti, hogy a folyamatban lévő büntetőüggyel kapcsolatban bármiféle érintettségem merülhetne fel.

Az iratokból az is kiderült, hogy Schadl György több alkalommal is találkozott Czine Ágnes fiával, Fiedler Bálinttal is. Lánya, Fiedler Laura pedig néhány éve

ugyanabban az épületben működtetett végrehajtói irodát Esztergomban, ahol Völner Pál képviselői irodája is található.

Az épület Völner Pál fia cégének tulajdonában áll. A 24.hu kereste őt telefonon, hogy megkérdezzék tőle, miként esett a választása éppen erre az ingatlanra, de nem érték el. A nyomozati iratokból pedig mindössze annyi derült ki, hogy az alkotmánybíró lányát szoros barátság fűzi Schadl György feleségéhez, akit szintén megvádoltak az ügyben.

A 24.hu azt is megjegyezte, hogy az alkotmánybíró fia és lánya egyaránt nagy bevételt vihetett haza az utóbbi években. Fiedler Bálint 2020-ban alapította meg irodáját, és már abban az évben 50 millió forintos, a következő évben pedig majdnem 200 millió árbevétele volt.

Előbbi után 20 millió, míg utóbbi után 80 millió forintos profitot tehetett zsebre. Fiedler Laura ennél valamivel szerényebb számokat produkált 2021-ben, de az ő irodája is akkor zárta az addigi legjobb évét, 137 milliós árbevétellel és 44 millió forintos profittal.

A Völner–Schadl-ügy legutóbbi tárgyalásáról részletes cikkben számoltunk be. A következő tárgyalásig most egy hosszú szünet jön: legközelebb májusban állnak a bírák elé a vádlottak.