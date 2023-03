Gyurcsány és Kövér egy gimibe járt, de Göncz, Schmitt és Medgyessy is

Izgalmas időszak vár azokra a tanulókra, akik idén kezdik el a középiskolát. Az intézményeknek március 14-ig volt lehetőségük arra, hogy szóban is felvételiztessék a diákokat. Sok évvel ezelőtt pedig e nebulók közé tartoztak olyan politikusok is, mint Gyurcsány Ferenc vagy Kövér László, akik egyébként ugyanabban az iskolában okosodtak.

Csütörtökig, azaz március 14-ig kellett megtartani a szóbeli meghallgatásokat a középiskolákban a felvételi részeként. Az intézmények március 17-ig fogják nyilvánosságra hozni a jelentkezők felvételi jegyzékét, azonban március 21-én és 22-én még lehetőség van arra, hogy változtassanak a megjelölt tanintézetek sorrendjén. Hogy végül a gyermek melyik iskolába nyert felvételt, arról csak áprilisban fognak értesülni.

A középiskolai időszakot megelőző lázról valószínűleg szinte minden egykori diáknak vannak emlékei, amelyek az eltelt idő távlatából már némileg elhalványodhattak. Az általános iskolát követő évekre gondolva pedig valószínűleg a magyar politikusok, illetve egyéb közjogi méltóságok is nosztalgikus hangulatba kerülhetnek. A jelenleg még zajló felvételi időszak kapcsán összegyűjtöttük, ki melyik intézményt választotta anno.

Egy intézményben okosodtak

A HVG 2023-as rangsora szerint, amely az ország száz legjobb középiskoláját listázza, az első helyen az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium áll, amelyet az Eötvös József Gimnázium és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium követ. A hazai közélet általunk szemügyre vett jelenlegi, illetve egykori szereplői közül ugyanakkor csak egyvalaki tanult az előbb felsorolt intézmények valamelyikében: az Alkotmánybíróság negyedik elnöke, dr. Bihari Mihály. A jogász-politológus a tanulmányait előbb esti, majd levelező tagozaton végezte, 1966-ban érettségizett.

Nem egy egyezést találni ugyanakkor más politikusok iskolai előéletét tekintve. Bár Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök kezdetben a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumban tanult, a kollégium igazgatójával való összezörrenése következményeképp iskolát kellett váltania. Így került a pápai Türr István Gimnáziumba, ahol 1979-ben érettségizett. Kövér László házelnök is ebbe az intézménybe járt, ő 1978-ban végzett, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Kövér és Gyurcsány nemcsak ugyanazon középiskola falai között okosodtak, hanem egy időszakban is tanultak ott.

Efféle hasonlóságokat találni Göncz Árpád és Schmitt Pál egykori köztársasági elnökök, illetve Medgyessy Péter volt miniszterelnök középiskolai múltjában is, ők a budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumba jártak. Orbán Viktor kormányfő a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium mellett döntött, Novák Katalin köztársasági elnök a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolát választotta, míg Áder János volt köztársasági elnök a győri Révai Miklós Gimnáziumot. Az alábbiakban felsoroltunk még néhány érdekesebb adatot:

Antall József: Piarista Gimnázium (Budapest)

Horn Gyula: Dolgozók Esti Iskolája (Budapest)

Bajnai Gordon: III. Béla Gimnázium (Baja)

Mádl Ferenc: Lovassy László Gimnázium (Veszprém)

Sólyom László: Széchenyi István Gimnázium (Pécs)

(Borítókép: Kövér László és Gyurcsány Ferenc. Fotó: Kovács Attila, Mohai Balázs / MTI)