„Mégis milyen ország ez?!”

Orbán Viktor Kiskőrösön, az ellenzéki pártok Budapesten, külön-külön emlékeztek a 175 éve zajlott 1848-as forradalom és szabadságharcra. Ezzel egy időben körülbelül néhány tucat civil szervezet, köztük a Labrisz, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és az Amnesty International, az Állítsuk Meg a Gyilkos Robotokat Kampány, a Magyar Aszexuális Közösség Egyesület és a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége is képviseltette magát, de a menetben egy mini Pride-csoport is összeverődött. A 48 órán át tartó demonstrációt Karácsony Gergely főpolgármester beszéde zárta, de a Szabadságmenet nevű rendezvényen Pikó András, Baranyi Krisztina, a káromkodva slammelő Pankotai Lili és egy óriási tojás is részt vett. Hogy ki milyen céllal csatlakozott a minden szempontból eklektikus vonuláshoz, és hogy mindez hogyan kapcsolódik március 15-éhez, arról a tüntetőket kérdeztük.