Újabb részletek derültek ki a botrányos nyíregyházi tömegverekedésről

A fiatalok, illetve a klubban dolgozó biztonsági őrök közötti tömegverekedésről először ebben a cikkünkben számoltunk be, bemutatva az esetről készült felvételeket is.

Később felmerült, hogy a fiatalokat korábban kitilthatták a szórakozóhelyről, és valószínűleg be is voltak drogozva. Most a TV2 Tények című műsorának nyilatkozó rendőrök is megerősítették, hogy

a fiatalok valóban kábítószert fogyasztottak, és ők kezdték a verekedést is.

A Tények szerint a testvérpár – egy 21 és egy 19 éves férfi – tagjait azért nem engedték be a szórakozóhelyre sem, mert drogot fogyasztottak. A rendőrök a verekedés után is többgrammnyi kábítószert találtak náluk zacskóban. Emiatt nemcsak csoportosan elkövetett garázdasággal és testi sértéssel, hanem kábítószer-birtoklással is gyanúsítják őket.

A verekedést kettejük közül a 21 éves fiatal kezdte, aki egy boxerrel szemen ütötte az őrök egyikét. Az ütés előtt obszcén szavakkal meg is fenyegette az őröket, amiről hangfelvétel is készült, ezt szintén ismertették a Tényekben.

A tömegverekedés közben a fiatalok segítségére sietett a 46 éves apjuk is, és ő volt az, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett a verekedésben. Őt most kiengedték a börtönből, de azonnal őrizetbe vették, és indítványozták a letartóztatását is, mivel garázdasággal vádolják őt is.

Az eset miatt korábban letartóztattak két biztonsági őrt is, akiket életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítanak. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség szóvivője azt is elmondta, hogy nekik nem ez volt az első bűnügyük. Mint mondta:

összesen 4 esetben jelentették fel a biztonsági őröket, ezek közül az egyik ügyben már nem jogerős bírósági ítélet is született.

Korábban írtunk arról, hogy Nyíregyházán elharapóztak az indulatok a tömegverekedés miatt.

A roma érdekvédők azzal vádolják a biztonsági őröket, hogy a fiatalokat a származásuk miatt diszkriminálták és verték meg. A biztonsági őrök pártfogói viszont azt sérelmezik, hogy ez már a sokadik alkalom volt, amikor „a drogtól kivetkőzött, szinte egyöntetűen cigány származású” személyek balhét okoztak.