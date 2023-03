Orbán Viktor: A magyar nehezen fogadja el az ilyesmit, de most örömmel beadjuk a derekunkat

A cikkünket folyamatosan frissítjük!

„Ha egy idegen rátekint a kétszáz éve született Petőfi Sándor életére, aligha hiszi el, amit lát. Születik a fővárostól több napi járóföldre eső kisvárosban, születésekor olyan gyenge, hogy spirituszban fürdetik. Megmarad. Lesz belőle vándorszínész, csepűrágó. Majd az ország ünnepelt költőjévé emelkedik, öt év alatt ezer verset ír, nemzetközi hírnevet teremt. Kirobbant egy forradalmat, amely elhozza hazájának a szabadságot. Katonának áll a függetlenségi háborúban. 26 évesen a megszálló csapatok fegyverétől elesik. Beteljesedik rajta saját versbe szedett kívánsága, nem ágyban párnák közt, hanem a szabadság harcmezején éri a halál” – kezdte beszédét Orbán Viktor, hozzátéve: a csatatéren, szemtanúk nélkül esik el, ekkor már senki nem él azok közül, akik látták érkezését az evilági életbe, ahogy jött, úgy távozott, „egyszerűen átlépett a legendák világába.

Egy 26 éves röppálya a magyar égbolton, ami mély-Magyarországból indul, és a csillagösvényen végződik. Egy villanás, amelyet saját nemzete lélegzet visszafojtva követ és csodál. Egy külföldi azt mondaná, rejtély. Egy amerikai filmrendező azt, hogy Petőfi-rejtély. Mi magyarok semmiféle rejtélyt nem látunk, magyar sors – mondjuk inkább. Közülünk való, aki fölénk emelkedik, a magyar nehezen fogadja el az ilyesmit, de most örömmel beadjuk a derekunkat, mert tudjuk, ha szeretnénk is, aligha tudnánk utána csinálni. Petőfi Sándor a mi szerelmetes fiúnk

– fogalmazott a kormányfő.

Obrán Viktor szerint minden magyar tud tőle legalább egy verssort, „minden magyarban van egy kis Petőfi és Petőfiben ott van minden magyar”.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy Kölcsey Ferenc a Himnusszal örök érvényűt alkotott, programot adott a hazának: „Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”

Ezért egyenesedtünk fel és emelték fel a fejünket. Ez a magyar nemzet programja a következő 25 évre is. 25 évvel a Himnusz után, már nem ugyanaz az ország volt Magyarország, hanem egy fejét felemelő, felegyenesedő ország. Magyarország meghökkentő mennyiségben kezdte teremni a tudomány és az irodalom remekműveit.

Szép jövő előtt álló csinosodó ország vagyunk, ekkora utat megtenni, óriási teljesítmény, igazi magyar virtus. Egy bécsinek elég lenne, de nekünk magyaroknak kevés, tudjuk, hogy kell még itt lennie egy hivatásnak, amely a hétköznapok felett áll, és magasabb rendű értelmet ad véges életünknek.

A nyugtalan magyar lélek kérdezi, hogy merre induljunk el, mit kezdjünk a visszatért önbecsülésünkkel.

A miniszterelnök azzal folytatta, hogy a 19. század közepének Magyarországa várta a szót, amely elmondja, merre szabjunk irányt saját személyes sorsunknak és vele a hazának is, ezt a keresett szót, hangot, az iránykijelölő mozdulatot Orbán Viktor szerint Petőfi adta meg a hazának.

A szó egyértelmű, a hang tiszta, a mozdulat magával ragadó volt: Talpra magyar. Rabok legyünk, vagy szabadok? Éljen a szabad és független Magyarország. Ha csak ennyit tettek volna, már helyük lenne a magyarok nagykönyvében. Dicsőség a márciusi ifjaknak

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve: annak, aki nem magyar, nehéz megértenie, akár nevetségesnek is találhatja, hogy 175 éve március 15-én újra és újra elmeséljük e nap történetét, „nem értik, miért nem ununk rá”.

A kormányfő szerint azért nem ununk rá, mert ez egy nagy közös születésnap. Amikor pedig eljön az ember születésének napja, összesereglik a család, elérkezik a pillanat, amikor a szüleink elmesélik annak a napnak a történetét, amikor világra jöttünk, „így él a mi emlékezetünkben a magyar szabadság születésének napja is. Ezért mondjuk el újra és újra annak az esős, szerdai napnak a történetét, amikor a márciusi ifjak nekiindultak. Az a menet, a magyar szabadságnak ez a hatalmas, korlátokat, kishitűséget, előző századokból itt maradt koloncokat elsöprő menete nem a Pilvax Kávéháztól nem is a Nemzeti Múzeum kertjétől indult el, hanem innen, Kiskőrösről, ezért jöttünk ma ide”.

Orbán Viktor úgy látja, hajlamosak vagyunk elfeledkezni nagyjaink szüleiről, „mi ne tegyük, hajtsunk fejet az öreg Petrovics előtt. Az öreg Petrovics boldog és vidám gyermekkort teremtett két fiának, és az ő munkás hazaszeretetét tovább is adta nekik. István, a fiatalabb Petőfi bátor ember volt, századosi rangig jutott, a megtorlás idején lefokozták és közlegénynek sorozták be a császári seregbe, majd három év sáncmunkára ítélték, megtörni nem tudták, emelt fővel viselte”. Az édesanyáról is beszélt Orbán Viktor, aki szlovák asszonyként „itt, ebben a házban vajúdva hozta világra a legnagyobb magyar költőt. Dicsőség a Petrovics családnak”.

Ha két magyar összetalálkozik, jó esély van arra, hogy perceken belül három véleményen legyenek

– mutatott rá Orbán Viktor, hozzátéve: Petőfiben egyetértés van, „egy olyan józan nép esetében, mint mi vagyunk, meglepő, de irodalom nélkül nincs magyar élet, bennünk magyarokban verssé és dallá érik a szerelem, az öröm és a bánat, talán a nyelv, vagy a lelki alkatunk teszi, de mi költőien lakozunk ezen a földön ahol gyakran prózaian zajlik az élet”.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár korábban közölte: Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján Kiskőrösön ünnepségek lesznek, amelyhez csatlakozik Orbán Viktor is, aki 15 órától mond ünnepi beszédet a költő szülőházánál. A miniszterelnök beszédét művészeti előadások, illetve Domonyi László polgármester köszöntője előzi meg.

Helyszíni tudósítónk arról számolt be, hogy rengetegen vannak Kiskőrösön, a narancsos Orbán-pizza mellett pedig nemzeti pohárkrémet is lehet kapni az egyik helyi kávéházban. Az ünnepi eseményekről szóló hírfolyamunkat itt követheti.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)