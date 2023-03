Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Talpra, magyar! felszólítással ébresztette követőit közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a nemzeti ünnep alkalmából Kiskőrösön mond beszédet a nagyérdeműnek. Azt is elárulta, milyen volt a pizza, amelyet előző nap fogyasztott.

Orbán Viktor miniszterelnök látszólag igazán örült a róla elnevezett pizzának, kedden pedig meg is kóstolta azt, amelyet egy fotóval is megörökítettek. A PizzaPhone Pizzéria által készített „Orbán Viktor-pizzán” eléggé szokatlan a feltét: BBQ, mézes alap, csirkemellcsíkok, sajt, narancskarikák és jalapeno paprika is van rajta.

A kormányfő március 15-én is egy bejegyzéssel indította a napot. Mint írta:

A pizza elfogyott, a beszéd elkészült. Találkozunk Kiskőrösön!

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, a miniszterelnök március 15-én Kiskőrösön mond beszédet, ami nagy változás a tavalyi rendezvény nagyságát tekintve. Akkor ugyanis a választásokhoz közeledve többek között Békemenet is volt március 15-én, Orbán Viktor a Kossuth téren mondott beszédet, a miniszterelnök akkori gondolatairól itt találja a beszámolónkat. Idén azonban elmarad a fővárosi Békemenet.

A kormány Facebook-oldalán osztotta meg a március 15-i nemzeti ünnep központi programját, amely szokás szerint zászlófelvonással kezdődik a Kossuth téren reggel 9 órakor, majd 9.20-tól ünnepi huszármenet indul a Nemzeti Múzeumhoz.

A díszünnepség 10.30-kor veszi kezdetét a Múzeumkertben, ahol idén nem Orbán Viktor, hanem Csák János kulturális és innovációs miniszter mond beszédet.

A kormányfő tavaly október 23-án Zalaegerszegen állt színpadra .

Március 15-ére már több fővárosi megmozdulást bejelentettek, a Demokratikus Koalíció rendezvényén Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is felszólal, a Mi Hazánk Mozgalom „Béketüntetéssel” készül, míg lesz „Szabadságmenet” is.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. december 21-én. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)