A miniszterelnök látogatása ihlette meg Rózsa Imrét, aki róla nevezett el egy narancsos pizzát. A kiskőrösi Pizzaphone alighanem március 15-én realizálja idei legnagyobb forgalmát. Az Index munkatársai is kóstoltak.

Kiskőrös alapvetően Petőfi Sándorról szól – kiről is szólna? Most egy kicsit a magyar miniszterelnökről, aki a 200 évvel ezelőtt Petrovics Sándorként világra jött költőóriásunk, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc egyik ikonikus alakjának szülővárosába látogatott március 15-én.

A belvárosban a Petőfi tér környékét már déltől nem lehetett gépjárművel megközelíteni, és a téren felállított színpad körül elhelyezett kordonon belülre csak azok mehettek, akiket meghívtak. A téren gondoltak azokra, akik vagy otthon felejtették a kokárdájukat, vagy nem is volt. Az élelmes árusok ezenkívül még magyar és székely zászlókat is kínáltak némi bevétel reményében. Nagyot nem tarolhattak, mert amerre elnéztünk, mindenhol kokárdás embereket láttunk, még a babakocsiban fekvő csecsemőknek is jutott.

Sissi vigyázó szemei

Tulajdonképpen a Pizzaphone étterembe igyekszünk, de a tulajdonos még kicsit várat magára. A pizzériában nem tudunk leülni, amelyik asztalnál nem ülnek, ott a foglalt felirat virít.

Átnézünk egy kicsit a Petőfi Korzó Kávéházba, ahol régi ismerőssel futunk össze. Alapvetően ő is pizzát szeretett volna enni, de amikor megtudta a miniszterelnökről elnevezett pizza összetevőit, inkább feladta. Marad a hagyományos nápolyi pizzánál, ami eredetvédett termék.

Hamar kiderül, a kávézó is erősíteni kívánja a magyarságtudatot.

A pultban ott sorakozik a Nemzeti pohárkrém. Ez nem más, mint barna piskótaalapon felülről lefelé haladva piros eperkrém, fehér mascarponekrém, zöld kivikrém, majd egy újabb mascarponeréteg.

Nem a kávézó legolcsóbb terméke, de fogy rendesen.

A mosdóban pedig onnan tudjuk meg, kinek melyik helyiségbe ajánlatos betérnie, hogy a hölgyeket Sissi vigyázó szemei, a férfiakét pedig Horthy Miklós félalakos portréja vigyázza.

Útban a narancsos pizza felé

Rózsa Imre, a tulajdonos úgy került a képbe, hogy a miniszterelnök látogatására rögtön remek marketingesként reagált. A pizzéria 23 éve üzemel a Petőfi téren, de amikor a tulajjal összefutunk az étteremben, maga is kicsit hitetlenkedve néz körül. Saját bevallása szerint sem számított ekkora sikerre.

A vendégek többségét az Orbán Viktor pizza csábította a pizzériába. A miniszterelnökről elnevezett kulináris ritkaság Rózsa Imre szerint két dologban utal politikára. Az első értelemszerűen maga a húzónév, a másik pedig a narancs.

Az összes többi összetevőt a kísérletező szándék hozta létre.

A kerek tésztára egy barbecue-alap kerül, arra fűszeres csirkemellcsíkok, méz, vékony narancsszeletek és vékony csípős jalapeno paprika. Arról nincs hír, a miniszterelnöknek mennyire ízlett a róla elnevezett étel, de az biztos, hogy kapott egyet. Rózsa Imréhez nem jutott el semmilyen visszajelzés, és arról sem tud, hogy politikusok felkeresték-e emiatt az éttermet.

Még azt sem tudja pontosan, hány adagot adtak el az Orbán Viktor pizzából, az azonban biztos, jóval többet, mint amennyit előzetesen reméltek. Találkozónkról is azért késett egy picit, mert erősen fogyóban volt már a jalapeno, el kellett szaladnia egy tetemes adagért.

A pizzát egészen vasárnapig lehet kapni, akkor lekerül az étlapról – de nem biztos, hogy örökre. Az azonban bizonyos, a kísérletezéssel nem állnak le. Rózsa Imre kulináris találékonysága és kísérletező kedve határtalan.

Új ötlet megvalósulása után az első kóstolás a dolgozóké, ők már minősítenek, felkerüljön-e az étlapra. Arról, hogy ez mennyire önként és örömmel ellátott feladat, nincs információnk, minden, a környéken siető alkalmazott mosolyog, de ez a vendéglátásban nem ritka jelenség.

Galéria: Az Orbán Viktor pizza és a Nemzeti pohárkrém uralta a kiskőrösi ünnepet

A Pizzaphone tulajdonosa elárulja: miután ilyen hatalmas sikert aratott idénypizzájuk, a jövőben több ilyen termék bukkan fel az étlapon. Van már saját pizzája Al Pacinónak, Robert de Nirónak, Jean-Claude van Damme-nak és Arnold Schwarzeneggernek, de a hét honfoglaló vezérünknek, valamint Szent István királyunknak is.

A személyes kedvenc azonban az Oroszrulett-pizza. Rendelés esetén mindenki a saját kedvencét kapja, viszont az egyik szelet erős chilivel készül, de ránézésre nem látszik, melyik. Zseniális húzás, megérdemli a viharos tapsot.

Pizzapróba

Természetesen nem megyünk el úgy, hogy nem kóstoljuk meg az Orbán Viktor pizzát. Amíg elkészül, végzünk egy kis közvélemény-kutatást, amely egyáltalán nem reprezentatív. Szakállas, alkalmi barátunk szerint isteni a pizza. Jó, de neki minden finom, amiben narancs és/vagy jalapeno van. Otthon mindig tart paprikát édes és csípős változatából, és gyakran főz római tálban. Ez így elég sok információ, de elfogadjuk.

Akadt olyan atyafi, aki azt mondja, ez nem igazi pizza, mert ahhoz túl édeskés. Tartott a narancs és a csípős paprika találkozásától, de kellemesen kiegészítik egymást. Még annyit hozzátesz, egyszer mindent meg lehet kóstolni, és egyáltalán nem érte csalódás.

Egy másik vendég azt mondja, kétharmad barbecue, kétharmad narancs. Mosolyog, mutatja a tányérját, már üres. Neki ízlett. Akadt olyan is, aki az utolsó pillanatban rettent el, mert neki ezek az összetevők pizzaidegenek, mint nápolyi pizzafunnak az ananász vagy a kukorica. Miután ő nem mondott emiatt véleményt, ezért nekiláttunk a falatozásnak, mert megérkezett asztalunkhoz a két pizza, opcionálisan ketchuppal.

Utóbbit csak akkor vettük igénybe, amikor elértünk a szeletek végéhez, ahol már nem volt feltét, nem akartuk a narancs ízét letompítani az édeskés szósszal. Az ízvilágban így is az édes dominált, de a narancs kellemes savanykás savassága ellensúlyozta picit a mézet, míg a jalapeno egy idő után picit gyöngyöztette a homlokot, jelezve, a kapszaicin célba ért.

Nem csalódtunk, karakteres pizza, elfér a polcon a többi között. Ahogy mást, ezt sem szabad minden áldott nap enni, de egy-egy kulináris kiruccanásba bármikor belefér, ha valaki egy picit is szereti a csípőset és az egymást kiemelő ízeket.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)