Az MSZP jelöltként jelentette be, de inkább a DK-t választotta

Továbbra sincs vége a DK felé irányuló átlépési hullámnak – közölte a Demokratikus Koalíció, amely ezúttal Grőber Attila, az MSZP polgármesterjelöltjének átlépéséről tájékoztatott. A szocialista párt idén januárban jelentette be, hogy Pápán indítja a 2024-es önkormányzati választáson.

Grőber Attila, aki egyébként az MSZP pápai alapszervezetének elnöke, önkormányzati képviselője és az ellenzék volt pápai polgármester- és országgyűlési képviselőjelöltje, a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a jövőben a DK-ban folytatja a munkát.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „cselekvő akaratra, politikai dinamizmusra, világos jövőképre és elszántságra van szükség. Úgy látom, hogy ma a Demokratikus Koalíció az a politikai közösség, amely képes erre a feladatra.” Grőber Attila az MSZP-nek is üzent, azt írta:

Nehezen, sok belső vívódás után hoztam döntést az MSZP-ből való kilépésről. Hálás vagyok mindenkinek, aki az elmúlt években, évtizedekben mellettem állt, politikai munkámat támogatta és segítette. Nagyszerű emberekkel dolgoztam együtt az MSZP-ben. Köszönöm. Ha megértéssel nem is, de remélem, hogy méltósággal fogadja az MSZP közössége döntésemet. Nem akarok és nem is fogok rosszat mondani arra a pártra, melynek negyedszázadig voltam a tagja. Méltatlan lenne.

Bejegyzésében a politikus arra is kitért, hogy semmilyen módon nem zsarolták meg, semmiféle politikai nyomás nem érte. „A Demokratikus Koalíció évek óta az MSZP természetes szövetségese volt itt, Pápán. Közös jelöltekkel indultunk az önkormányzati választáson, az előválasztáson, majd az országgyűlési választásokon is együtt dolgoztunk. Ezt a munkát fogjuk folytatni, és ehhez a közös munkához hívunk mindenkit, mert van elég dolgunk” – közölte. Korábban Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke beszélt arról: nem fogják hagyni, hogy helyben beágyazott, győztes politikusaikat zsarolják vagy kiszorítsák.

Grőber Attila a Facebook-oldalán azt is megjegyezte, hogy fel van készülve az átlépése miatti támadásokra: „Öt ciklus óta vagyok önkormányzati képviselő, az egyetlen ellenzéki Pápán, aki két alkalommal is tudott egyéni választókerületben győzni. Ezért önmagában nem a következő önkormányzati képviselőség vonz, sokkal inkább a feladat, a kihívás érdekel, amely előttem áll.”

A szocialista pártnak azért is lehet kényelmetlen ez az átlépés, mert január végén nevezte meg Grőber Attilát a saját jelöltjeként. Az MSZP eddig több mint húsz polgármesterjelöltet jelentett be. Nemrégiben Kunhalmi Ágnes egy háttérbeszélgetésen elmondta: a párt kongresszusi határozata szerint aki korábban az MSZP színeiben indult el, az MSZP színeiben lett polgármester vagy önkormányzati képviselő, de aztán átült egy másik pártba, azt nem tudják automatikusan támogatni. Csak akkor, ha részt vesz egy előválasztáson, és azt megnyeri. „Akkor meghajlunk a választók akarata előtt” – tette hozzá az MSZP társelnöke. A kongresszusi határozat így már Grőber Attila esetében is irányadó.

A Demokratikus Koalíció – amely már a Momentumtól és a Párbeszédtől is igazolt politikust – közleményében üdvözölte Grőber Attila átlépését. „Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan ember érkezett közénk, aki öt ciklus óta élvezi a pápaiak bizalmát” – olvasható a DK közleményében. Legutóbb Dunaújváros alpolgármestere, a Párbeszéd országos elnökségének tagja, Szabó Zsolt jelentette be, hogy a Demokratikus Koalícióban folytatja.