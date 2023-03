Értékhatár alatti beszerzéssel indítja az egyház a Normafánál lévő kápolnaépítést

Az egyház beszerzései a közbeszerzések feltételrendszeréhez nagyon hasonló kritériumokat tartalmaznak, de mégsem tekinthetők annak. Ez is segíthet most a Normafánál lévő Anna-réti kegyhely megépítését illetően abban, hogy amit az önkormányzat nem tudott saját hatáskörben megvalósítani, arra az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye most készen áll.