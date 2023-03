Kis híján tömegbalesetet okozott az M3-ason büntetőfékező mercedeses

Az M3-as bevezető szakaszán kezdett heves kakaskodásba egy fekete színű Mercedes és egy fehér furgon, ám kettejük csatározását szerencsére ők és a körülöttük lévő autósok is épségben megúszták.

A Budapesti Autósok egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzített döbbenetes képsorokat az M3-as bevezető szakaszán, ahol egy Mercedes és egy furgon kakaskodásából lett kis híján tömegbaleset.

A felvételek tanúsága szerint többször is összeért a két autó, így csak a szerencsének is köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Ezt a felvételt készítő személy is megerősítette, aki a portálnak úgy fogalmazott:

Így utólag megnézve szerintem biztos összeértek, eléggé „lepattantak” egymásról. De a legnagyobb gond itt a büntetőfékezés, mert az a probléma forrása.

A portál hozzáteszi: mivel mindenki továbbhaladt az eset után, megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán történt-e bármilyen káresemény.