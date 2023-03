Meghalt Ambrus Éva

Ambrus Éva Budapesten született 1941. január 10-én, tanulmányait a Kaffka Margit Gimnáziumban, a Práter utcai szakmunkásképző iskolában, majd a Magyar Iparművészeti Főiskolán végezte, ahol Schrammel Imre volt a mestere.

1967 és 1984 között Hódmezővásárhelyen, az Alföldi porcelángyárban előbb tervező iparművész-műszaki ügyintéző, majd 1976-tól művészeti vezető munkakörben, 1981-től félállásban tervezőként dolgozott. 1977-től 1984-ig művészeti vezető volt, majd ezután saját műhelyében alkotott – áll a közleményben.

Tervezőművészként az 1970-es és 1980-as években számos háztartási, porcelán edénykészletet, illetve sorozatgyártott vendéglátóipari termékcsaládot tervezett, amelyek a mai napig sok helyen fellelhetők.

Saját műhelyének fejlődése lehetőséget biztosított nagyobb méretű köztéri munkák kivitelezésére: magastüzű kerámia alapanyagokból kezdve a Zsolnay-gyárban megismert technológiával számos köztéri díszkutat, ivókutat, vízjátékkal kombinált plasztikai művet készített.

Egyéni művészként is megőrizte az ipari tervezőkre jellemző mentalitást, formai ideálokat – hangsúlyozza az Akadémia közleménye. 2012-ben Budapesten a Museion No. 1. Galériában nyílt életmű-kiállítása, 2017-ben a Műcsarnokban mutatták be munkáit, 2021-ben pedig Az eredendő anyag. Siklósi Kerámia Szimpozionok (1969–1992) című tárlaton szerepelt Pécsett, a Múzeum Galériában.

Az MMA közleménye felidézi, hogy Ambrus Éva köztereken látható munkái 1971 és 2010 között készültek, nevéhez kötődik többek közt a budapesti Erzsébet krt. 17. szám alatt található ház oldalában látható falikút, a csurgói Művelődési Központ csobogója, Badacsony központi parkjának díszkútja, Kaposvár Fő terének ivókútja, valamint a Lengyeltótiban található szőlős ivókút.

Művészi felfogása nemcsak a formatervezés egykor megtanult, gyakorlott alapelveit, hanem a természet példáját is követte, munkái gyakran a víz hullámait, a növények organikus formáit idézik meg – írja az MTI.

Művészetét több alkalommal is kitüntetésekkel ismerték el, 1974-ben SZOT-díjat nyert, 1978-ban a Kulturális Minisztérium nívódíját kapta meg, 1982-ben és 1984-ben az Országos Szilikátipari Formatervezési Triennálén díjazták. 2004-ben megkapta a Ferenczy Noémi-díjat, 2013-ban pedig elnyerte a Gádor István-díjat – áll a közleményben. A Magyar Művészeti Akadémiának 2013 óta volt rendes tagja, az MMA a március 3-án elhunyt Ambrus Évát saját halottjának tekinti.