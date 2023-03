Közleményt adtak ki a magyar légtérben köröző nukleáris bombázóról

Március 9-én késő délután belépett a magyar légtérbe az Egyesült Államok nukleáris töltetek szállítására is képes nehézbombázója, a B–52H Stratofortress. A Magyar Honvédség közleményben számolt be a vendégeskedés részleteiről.

A NOBLE41 kódjelű gép Romániában szállt fel, majd háromnegyed 4-kor lépett be a magyar légtérbe. A repülőgépek nyilvános repülési útvonalát követő egyik oldal szerint a B–52-es nem sokkal 4 óra után érkezett Kaposvár fölé, ahol egy kicsit elidőzött – írta a március 9-én végrehajtott repülésről a 74nullanulla.

A gép háromnegyed 6 körül folytatta az útját Spanyolország irányába. A lap értesülése szerint az érintett országok közül csak hazánk légterében időzött el a gép ilyen hosszan.

Természetesen a Magyar Honvédség is tudott a gép érkezéséről, de mostanáig nem volt ismert, hogy a repülő miért töltött el ilyen sok időt a hazai légtérben. A honvedelem.hu tájékoztatása szerint a gép kiképzési célok miatt vendégeskedett Magyarországon a megszokottnál hosszabb ideig. A leírás megfelel a márciusi 9-i eseményeknek, így biztos, hogy arra reagált a honvédség.

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár előretolt repülésirányítói (Joint Terminal Attack Controller – JTAC) hajtottak végre »száraz«, azaz fegyverzetalkalmazás nélküli rávezetéseket magyar légtérben mintegy két óra időtartamban az Amerikai Légierő (USAF) egyik B–52H Stratofortress nehézbombázójával. A kiképzés egyedülálló lehetőséget biztosított a magyar JTAC-k számára, hogy a NATO-n belüli egységes eljárások alapján gyakorolhassanak az ikonikus típussal nappal és éjszaka

– olvasható a közleményben.

A B–52H Stratofortress egy nagy hatótávolságú nehézbombázó, amely szubszonikus sebességgel akár 15 kilométer magasságban is képes repülni. Nagy erőssége, hogy a hagyományos mellett nukleáris fegyvereket is hordozhat. Légi utántöltés nélkül harci hatótávolsága meghaladja a 14 162 kilométert – írja a Rakéta Magazin.

Vadászgépek a Balaton felett

Mint lapunk is megírta, február 23-án F/A–18E/F Super Hornet típusú vadászgépek gyakoroltak légi utántöltést egy Airbus 330 típusú repülőből kialakított légi utántöltővel a Balaton felett.

Az ukrajnai háború kezdete óta a NATO egyre gyakrabban küld stratégiai felderítő gépeket Kelet-Európába. Ezek több száz kilométeres távolságban képesek felderíteni a légteret, és ezáltal észlelni bármilyen, esetlegesen keletről érkező veszélyt.

A levegőben elrettentő erővel bíró gépek is köröznek, ilyen volt például az a nukleáris fegyverek hordozására is képes amerikai stratégiai bombázó is, amely pár hónapja repült át Magyarország felett. Oroszország szintén gyakorta emel levegőbe légtérellenőrző gépeket.

(Borítókép: B–52H Stratofortress. Fotó: Ben Birchall / PA Images / Getty Images)