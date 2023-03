Rendőrnek készült a fiatal, aki halálra késelt egy másik kamaszt a Deák téren

Az RTL Fókusz című műsorának mesélt a Deák Ferenc téri késelés áldozatának édesanyja. Mint mondta: szeretne minden részletet megtudni a tragédiáról, azt is beleértve, hogy az ő fia hibás volt-e a történtek miatt.

Közel négy héttel ezelőtt, egy szombat éjjelen történt késelés a budapesti Deák Ferenc téren, miután két, fiatalokból álló banda összeszólalkozott egymással. Az egyik fiatalt a halántékán szúrták meg, őt életveszélyes állapotban vitték kórházba. Egy ideig úgy tűnt, hogy a 18 éves Martin túlélheti a sérüléseket, de végül pár nappal később meghalt a kórházban.

A Fókusznak most Martin édesanyja beszélt arról, hogy min ment keresztül az utóbbi hetekben. Elmondta, hogy a rendőrségi nyomozás miatt még eltemetni sem tudják a fiát. Az édesanya emellett azt is hozzátette, hogy

a fiát megkéselő, szintén 18 éves fiatal rendőrnek tanult, ezért tudnia kellett, hogy halálos sérülést okozhat.

„Tudta, hogy mit csinál, mert rendészetre járt, rendőr szeretett volna lenni. Tudta, hogy ha halántékon szúrja, akkor a gyermekem ottmarad” – mondta az RTL-nek a gyászoló anya. Hozzátette: azt is fájlalja, hogy az elkövető ügyvédje csak közleményben adott ki részvétnyilvánítást, nem kereste meg őket (miközben a késelő családja még helyeselte is a késelést).

Az édesanya végül arról is beszélt, szeretné látni a térfigyelő kamerás felvételeket, és megismerni a tragédia minden részletét – beleértve azt is, hogy a fia is hibás volt amiatt, ami történt.

Hiszek benne, hogy én is megtudom az igazat, és nem lesz eltitkolva semmi. Szeretném azt is tudni, ha az én gyermekem volt a hibás, ha Martin keze is benne volt

– mondta megtörve a gyerekeit egyedül nevelő édesanya.