Csalók éltek Vissza Tiborcz István nevével

A Hungary-Meat Kft. tulajdonosa az a Piero Pini, aki ellen még évekkel ezelőtt indult eljárás költségvetési csalás miatt, és a sajtóhírek szerint tavaly elhagyhatta az országot.

Most a 24.hu számolt be arról, hogy az olasz húspápának valaki segítséget ígért a büntetőügyben, és eközben a miniszterelnök vejére, Tiborcz Istvánra hivatkozott, aki az utóbbi években szintén a gazdasági élet aktív szereplőjévé vált. Piero Pini még évekkel ezelőtt kért fel egy ügyvédcsapatot arra, hogy képviseljék a büntetőügyben. Elsősorban azt szerette volna elérni, hogy a fiát engedjék ki a letartóztatásból – nem sokkal később azonban őt magát és az egyik ügyvédet is letartóztatták befolyással üzérkedés bűntett gyanújával.

A Központi Nyomozó Főügyészség akkor azt írta az esetről, hogy

a meghatalmazott védőként eljáró ügyvéd valótlanul állította védencének, hogy egy hivatalos személy befolyásolása útján elintézte a büntetőeljárás kedvező lezárását és a másik gyanúsítottat [Piero Pini fiát – a szerk.] érintő letartóztatás megszüntetését. Az ügyvéd ezért 70 millió forintot kért és kapott a vállalkozótól [tehát Piero Pinitől – a szerk.].

Mint most kiderült, a fenti közlemény hátterében az állt, hogy az ügyvéd Tiborcz Istvánra hivatkozva állította azt, hogy el tudják érni a büntetőeljárás lezárását. A 24.hu megkérdezte erről Tiborcz Istvánt is, akinek a sajtósa azt válaszolta:

A megkeresésében említett személyt, személyeket Tiborcz István nem ismeri, sem személyes, sem pedig üzleti kapcsolatban nem áll és nem állt velük. Amennyiben az Ön által említett eljárás elindult, és abban a hatóság Tiborcz úr segítségét kéri, természetesen mindenben együttműködik majd, hogy kiderüljön, kik és milyen szándékkal próbáltak meg visszaélni a nevével.

Az ügyészség szerint a letartóztatott ügyvéd az egyik ismerőse segítségével próbált meg még több pénzt keresni Piero Pini megtévesztésével. A 24.hu azt írta, hogy a jogász ismerőse több esetben azzal hencegett az ügyvéd előtt, hogy egy esküvőn megismerkedett Tiborcz Istvánnal, együtt pálinkáztak, és azóta is jóban vannak.

Mint mondta, a miniszterelnök veje segített neki elsimítani egy építéshatósági ügyet, és bízott abban, hogy Tiborcz István kapcsolatain, valamint befolyásos ügyvédjein keresztül tudna segíteni Pininek is.

Az ügyvéd eleinte nem hitt a korábban biztonsági őrként dolgozó férfinak, de később egy telefonhívással az ismerőse meggyőzte őt, és Piero Pini részvételével megbeszéltek egy találkozót az ügyvéd kecskeméti otthonába. A nyomozás adatai szerint nem sokkal később egy fekete Mercedes kisbusszal a helyszínre érkezett gesztenyebarna hajú, ötvenes asszony lépett a házba, aki nem akarta felfedni a nevét, csak annyit mondott, hogy Tiborcz István küldte a találkozóra, és azt kérte, hogy mindenki tegye át a telefonját a másik szobába.

A nő ezután azt mondta, hogy egymillió eurót kérnek előre, és még egyszer egymilliót utólag. Ezért cserébe azt ígérte: elintézik, hogy Piero Piniről lekerül a nyomkövető, a fiát egy hónapon belül szabadlábra helyezik, valamint 5,5 milliárdról 3,5 milliárd forintra csökkentik az ügyében a költségvetési kárértéket, majd ezután távozott. Pini és az ügyvéd azonban nem hitt neki, és végül nem adták oda neki a pénzt.

Zajlik a nyomozás

A 24.hu szerint most a büntetőügyben az ügyvéd ismerősét csak tanúként idézték be, Piero Pinit és az ügyvédet viszont még mindig gyanúsítottként kezelik a befolyással való üzérkedés miatt.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte a portállal, hogy az ügyben még mindig zajlik a nyomozás, és ezért nem tudnak több adatot közölni a részleteiről.