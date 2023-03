Színes tűzgömb szelte át Magyarország egét

Az utóbbi napokban két tűzgömb is átszelte az ország légterét. A péntek esti lassú, fényes és nyomot hagyó meteor az Orion csillagkép felé haladt.

Péntek este, magyar idő szerint 21:08-kor egy nagyon fényes, háromszor is robbanó zöldes-kékes színű tűzgömb szelte át az ország légterét. A szokatlan jelenséget a Magyar Meteoritikai Társaság (MMT) által üzemeltetett Magyar Tűzgömbkamera Hálózat kamerái rögzítették.

Az általuk rögzített képeken is jól látható az Orion csillagkép felé haladó lassú, fényes és nyomot hagyó meteor. Egyelőre nem ismert, mely magyar városok felett haladt el a látványos jelenség. Ezt megelőzően, március 16-án, a hajnali órákban egy ennél is fényesebb és gyorsabb tűzgömb volt látható Magyarország egén, amely egyszer robbant is.

A társaság információi szerint egyik tűzgömbnél sem jelentettek hangrobbanást. Amint írják, ez azért is fontos, mert ha egy tűzgömb nagyon lassú, illetve több másodpercig izzik a fénye, ugyanakkor nagyon fényes, akár a teliholdnál is fényesebb, és van hangrobbanás is, akkor igen nagy az esély, hogy anyagának maradványai túlélték a hullás közbeni nagymértékű anyagleolvadást, és meteoritokként érhettek felszínt.

A legutolsó, magyar szemtanú által látott meteorithullás 1944. május 3-án, Mike községben volt.