A traffipax másfél órán belül két fotót is készített ugyanarról a gyorshajtóról Nógrád vármegyében

Rossz napja volt egy sofőrnek március 10-én, ugyanis az autójával egymás után kétszer lépte túl a megengedett sebességet, és mindkét esetet rögzítette a traffipax.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai sebességmérő készülékkel közúti ellenőrzést hajtottak végre Nógrádkövesd belterületén 2023. március 10-én. A járőrök a műszerrel 10 óra 41 perckor rögzítettek egy arra közlekedő gépkocsit, amely a Kossuth úton 50 kilométer/óra helyett 73 kilométer/óra sebességgel haladt a mérési hely irányába. Az egyenruhások 70 perccel később ugyanerre a járműre figyeltek fel, amely ugyanezen az útszakaszon a megengedett legnagyobb sebességet túllépve 78 kilométer/órás sebességgel távolodott – közölte a police.hu.

A rendőrség összesen 60 ezer forint közigazgatási bírságot

és 8 közúti közlekedési előéleti pontot szabtak ki a vétkes sofőrrel szemben.

A rendőrség továbbá felhívja a figyelmet, hogy a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, így közlekedésrendészeti ellenőrzésekre továbbra is számíthatnak a Nógrád vármegye területén közlekedő járművezetők.