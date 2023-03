Hétfő délutántól már teljes vonalon közlekedik a 3-as metró

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon számolt be ismételten arról, hogy március 20-ától, hétfőtől ismét a teljes vonalon közlekedik a 3-as metró Budapesten, a felújítás onnantól már csak két megállót érint.

Március 20-ától, vagyis hétfő délutántól újra a teljes vonalon jár a 3-as metró Budapesten, melyre Karácsony Gergely is emlékeztetett saját közösségi oldalán. A főpolgármester bejegyzésében azt írta: a felújítás onnantól már csak a Nagyvárad teret és a Lehel teret érinti.

A szerelvények ráadásul ezeken az állomásokon még nem is állnak meg, hanem pótlóbusszal közelíthetők meg.

Karácsony Gergely korábban a Nyugati pályaudvaron lévő felújított megállóról is osztott már meg fényképeket, ahol több újítás is történt.

Öt és fél évig tartott a rekonstrukció

A 3-as metró felújítása még 2017 őszén kezdődött el. Az öt és fél éve tartó rekonstrukció alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, és szigetelték az alagutakat is.

A felújításnak köszönhetően minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferde pályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is tudják használni a metrót, illetve taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozott emberek közlekedését.

Az ország legforgalmasabb vasútvonalának számító 3-as metró felújítása – várhatóan két hónap múlva – a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomások megnyitásával fejeződik be.

Májustól már mindennap a teljes vonalon közlekednek a szerelvények, és az összes állomást használhatják az utasok – írta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az egyik korábbi közleményében.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)