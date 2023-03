Halálos csalétket szórnak ki a kutyáknak Budapesten

Budapest XVIII. kerületében szöges kolbászfalatkákat szórtak szét a kutyáknak. A kutyasétáltatók a Péterhalmi-erdőben, valamint a Hargita és Béke tér környékén bukkantak rá a halálos csalétekre, amely azért veszélyes, mert a szögek felhasítják az állat nyelőcsövét és a gyomrát is, ilyenkor csak azonnali műtéttel lehet elkerülni, hogy a kutya kínok között elpusztuljon.

Egy állatorvos azt mondta, egyre több kutyát visznek hozzá, mert lenyelt egy ilyen csalit. A rendelőben általában röntgennel, ultrahanggal és endoszkóppal derítik ki, hogy mit evett meg az állat. Az éles tárgyak több sérülést is okozhatnak a kutya testében.

Az idegen test átfúrhatja a vékonybél falát is, ilyenkor már hashártyagyulladást okozhat, mert bakteriális fertőzés jut ki a hasüregbe

– nyilatkozta a TV2 Tények műsorában Juhász Csaba állatorvos.

Ha ilyen eset történik, csak az állatorvos mentheti meg a kutyát: altatás után a nyelőcsövön keresztül veszi ki a szöget, de rosszabb esetben hasi műtétre is sor kerülhet.

Az ügyben már a rendőrség is nyomozást indított, az állatkínzó akár évekre börtönbe kerülhet. A kutyatulajdonosok egy Facebook-csoportban is felhívták a figyelmet a szöges kolbászokra. Az egyik kutyasétáltató úgy nyilatkozott, csütörtökön találták az első csalit, de már tavaly ősszel is előfordult hasonló eset, akkor volt olyan állat, amely elpusztult.

(Borítókép: Robert Alexander / Getty Images)