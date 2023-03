Újabb fontos változtatásokat tervez az egészségügyben a kormány

A magyar kormány egy tervezet értelmében hat állami fenntartású kórházat is az egyetemi vagyonkezelő alapítványok alárendeltségébe helyezne.

Az egészségügyi törvénytervezet szerint a kormány az összes kórházat, illetve azok 25 ingatlanját is az alapítványok alárendeltségébe helyezné. A változtatások pedig már idén július 1-jén életbe léphetnének.

A hvg.hu szerint a 45 oldalas tervezetben számos módosítást eszközölnének. A legfontosabb viszont az, hogy a szabályozás értelmében

a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház fenntartói jogát a Debreceni Egyetem alapítványa,

a deszki Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórházáét a Szegedi Tudományegyetem alapítványa,

a Komlói Egészségcentrumét,

a Mohácsi Kórházét,

a Szigetvári Kórházét,

és a Siklósi Kórházét pedig mind-mind a Pécsi Tudományegyetem alapítványa kapná meg.

Az intézmények fenntartói jogának átadásával együtt a kapcsolódó ingó vagyonelemeket és ingatlanokat ingyenesen kapnák meg az egyetemek, az esetleges adósságokkal, terhekkel együtt A fenntartó egyetemek lennének az esetleges hatósági engedélyek jogosultjai is, továbbá az EU-s projektek jogai és kötelezettségei is átszállnának.

A javaslathoz mellékelt hatásvizsgálati lapban azt írták, mindez „az egészségügyi irányítás egységessége miatt szükséges” azért, hogy „azokban a vármegyénkben, ahol az egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai központja látja el a vármegyei irányító feladatokat [...] a klinikai központok szervezetileg is integrálják a vármegye területén működő egyes városi kórházakat”.

Részletszabályokat is módosítanak

A 45 oldalas tervezetben több kisebb részletszabályt is módosítanának az egészségügyi intézmények működésével kapcsolatban, de ezek nem mind július 1-jétől lépnének életbe.

Több egyetemnek és állami intézménynek is ingatlanokat adnának ajándékba, valamint azt is a mentőtiszteket is érintene egy fontos változtatást,

ugyanis innentől kezdve ők is jogosultak lennének halottvizsgálatot végezni, sőt, még azt is „valószínűsíteni”, hogy természetes oka volt-e a halálnak.

Azt is előírták, hogy a szabályozás értelmében az egészségügyért felelős miniszter (aki jelenleg a belügyminiszter) „állapítja meg rendeletben az orvosi esztétikai tevékenységeket, az ezek végzésére jogosult személyek körét, valamint e tevékenységek végzésével, a képesítés megszerzésével összefüggő szakmai szabályokat”.

Módosulnának az egészségügyi tevékenység végzésének egyes szabályai, sőt, a „18 év alatti fiatalok vízipipa-használatának visszaszorítása érdekében” a jövőben

tilos lenne 18. életévét be nem töltött személy részére vízipipát, vagy ahhoz tartozó dohányterméket értékesíteni.

Az egészségügyben az idei év eleje óta több fontos változást is végrehajtottak. Nemrég a KutatóCentrum az Index megbízásából online felmérést készített arról, hogy mennyire elégedettek a magyar állampolgárok a hazai egészségüggyel.