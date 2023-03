Semmiképp se ijedjen meg, ha füstölni látja a 3-as metrót

A 3-as metróvonal rekonstrukciója hamarosan véget ér, még két állomáson van felújítás, de ezeken a helyszíneken is elkezdődnek az új berendezések működési próbái – írták.

A vonal középső szakaszán, a Lehel tér és a Nagyvárad tér állomáson márciusban a hő- és füstelvezető rendszer tesztelését végzik. Közölték, hogy az egy hétig tartó tesztelés alatt a szellőző kivezetésein füst kiáramlására lehet számítani, naponta akár több alkalommal is.

A belső füstpróbák hétvégén, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági próbái a jövő héten hétköznap lesznek, arról később adnak tájékoztatást.

Azt írták: március 25-én, szombaton reggel nyolc és este hét óra között a Nagyvárad téri állomás füstpróbája miatt a Semmelweis Klinikák és a Népliget közötti szakaszon, március 26-án, vasárnap ugyanebben az időszakban a Lehel téri állomás füstpróbája miatt a Dózsa György út és a Nyugati pályaudvar között fordulhat elő füstkiáramlás.

Az égésterméknek sem az állomások kijelölt biztonsági zónáiban, sem a felszíni füstkivezető nyílások környezetében nincs egészségkárosító hatása – tette hozzá közleményében a BKV Zrt.

Öt és fél évig tartott a rekonstrukció

Hétfő délután óta teljes vonalon, Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között közlekedik a felújított, akadálymentesM3-as metró , derült ki a főpolgármester Facebook-bejegyzéséből.

A 3-as metró felújítása még 2017 őszén kezdődött el. Az öt és fél éve tartó rekonstrukció alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, és szigetelték az alagutakat is.

A felújításnak köszönhetően minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektettek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferde pályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is tudják használni a metrót, illetve taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozott emberek közlekedését.

Az ország legforgalmasabb vasútvonalának számító 3-as metró felújítása – várhatóan két hónap múlva – a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomások megnyitásával fejeződik be.

Májustól már mindennap a teljes vonalon közlekednek a szerelvények, és az összes állomást használhatják az utasok – írta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az egyik korábbi közleményében.

(Borítókép: Metrószerelvény érkezik az M3-as metróvonal felújított Nyugati pályaudvari állomására az átadója napján, 2023. március 20-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)