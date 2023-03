Egyre több orvossal köt új ügyeleti szerződést az OMSZ

Győr-Moson-Sopron vármegyében eddig több mint 80 orvossal kötött szerződést az Országos Mentőszolgálat. Ennek értelmében azon ügyeleti időszakokat, melyeket a háziorvosok nem töltenek be, jogszerűen más orvosokkal biztosítják.

Az Index is beszámolt róla, hogy március 1-jén Győr-Moson-Sopron vármegyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is élesedett az új ügyeleti rendszer. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ennek apropóján lapunknak korábban elárulta: 40-50 szerződéskötés van folyamatban, de a többség a Magyar Orvosi Kamara elvárásainak megfelelően tartózkodik.

Az ugytudjuk.hu érdeklődésére most az OMSZ azt írta, Győr-Moson-Sopron vármegyében

62 háziorvossal és 20 gyermek háziorvossal kötöttek eddig szerződést.

Azon ügyeleti időszakokat, melyeket a háziorvosok nem töltenek be, jogszerűen más orvosokkal (kórházi orvosok, mentőorvosok, mentőtisztek) biztosítják.

Azt is közölték, hogy az OMSZ állományában átvezénylésre nem került sor, a lehetőség azonban valamennyi munkatársuk számára nyitva áll. „Ezzel a lehetőséggel más vármegyék orvosai, mentőtisztjei is élnek, hiszen számukra ez többletjövedelmet és sokak számára érdekes szakmai feladatot is jelent. Többletfeladat vállalásuk nem az alaptevékenység terhére valósul meg, így az OMSZ működőképességét nem befolyásolja” – írták.

A tapasztalatok továbbra is egyértelműen alátámasztják, hogy a hétköznap délután 4 és este 10 óra, valamint hétvégén reggel 8 és délután 2 óra közötti időszakokban jelentkező betegek enyhébb panaszokkal, háziorvosi ellátást igénylő problémákkal fordulnak az ügyelethez (a 7 fokozatú súlyossági skálán 0, 1, 2, 3 szintű kórképek), így ellátásukra a háziorvosok lennének a legalkalmasabbak

– részletezték.

Az OMSZ bízik benne, hogy az eddig távolmaradt háziorvosok (az érintett vármegyék háziorvosi létszámának mintegy kétharmada) is bekapcsolódnak az ellátásba annak érdekében, hogy az ügyeleti rendszer a jövőben is zavartalanul működhessen és minden beteg a számára legmegfelelőbb ügyeleti ellátásban részesüljön.

Az ügyeleti rendszer működése

A Belügyminisztérium tavaly az év utolsó napján tette közzé a módosítást, amely új alapokra helyezi egyebek mellett a praxiskörzeteket, az állami mentőszolgálat szerepét és a szakápolási rendszert is. Emiatt a központi ügyelet megszervezéséért – Budapesten kívül – az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) lesz a felelős. Ez alapján az OMSZ a háziorvosi, házi gyermekorvosi részvétellel működő ügyeletet hétköznap 16.00–22.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08.00–14.00 óráig biztosítja.

Február 1-jén indult el az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer az egészségügyben Hajdú-Bihar vármegyében. A változások értelmében a hónap elejétől 16 és 22 óra között tizenegy telephelyen háziorvosi ügyeleti ellátást, 22 és reggel 8 óra között pedig sürgősségi ügyeletet nyújtanak.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Orvosi Kamara február elején egyhangúlag megszavazta, hogy a hosszú távú célok elérése érdekében a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződést, helyezzék letétbe feladatellátási szerződésük felmondását, a kórházi orvosok pedig önkéntes többletmunkájuk felmondását helyezzék letétbe. Döntésüket azzal indokolták, hogy a magyar egészségügy helyzete tarthatatlanná vált.

(Borítókép: Shutterstock)