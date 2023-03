Megdöbbentő adatok érkeztek a fiatalok mentális állapotáról

Egyre csak romlik a fiatalok mentális állapota, a közelmúltban számos nemzetközi és hazai kutatás hívta fel a figyelmet arra, hogy a helyzet már-már kritikus. Szinte nem telik el nap, hogy ne érkezne hír önsértő, szorongó, depressziós kamaszokról, a probléma mellett az iskolák, önkormányzatok sem mehetnek el szó nélkül.

Nemrég Újpest Önkormányzata döntött úgy, hogy kidolgoz egy új ifjúsági stratégiát, amely reményeik szerint megoldást kínál a tinédzserek által megélt nehézségekre. Ebben az elhatározásban döntő szerepet játszott az az őszi eset, amelyről az Indexen is beszámoltunk. Mint megírtuk, az Újpesti Bródy Imre Gimnázium egy 11. osztályos tanulója öngyilkos lett, az iskola Facebook-oldalát ellepték a szülők és diákok együttérző kommentjei.

Andula Zsuzsanna, az újpesti önkormányzat ifjúsági referense – aki tavaly iskolai, óvodai, szociális segítőként dolgozott a kerületben – az Indexnek elárulta: a bródys tragédia valójában már a tizedik olyan eset volt rövid idő alatt, amikor közbe kellett avatkozniuk.

Úgy kezdtük a tanévet, hogy szeptember második hetére már kilenc olyan tanuló került a látókörünkbe, aki öngyilkossági kísérletet követett el. Szerencsére ezek egyike sem volt sikeres, az viszont egyértelművé vált, hogy lépnünk kell ez ügyben, nem nézhettük tovább tétlenül az eseményeket

– hangsúlyozta lapunknak Andula Zsuzsanna, aki felidézte, hogy az Újpesti Felhőn Szállók Program első állomásaként tavaly augusztusban a városnapon felállítottak egy mentálhigiénés sátrat, ahol társával, Varga Brigitta főtörzszászlóssal, bűnmegelőzési referenssel két nap alatt 56 családdal beszélgettek, a szülők és gyerekek többsége válás, mentális betegségek, függőségek okozta gondokról számolt be. A helyzet súlyosságáról az önkormányzatot is tájékoztatták, illetve elhatározták, hogy a témában egy reprezentatív kutatást is készítenek.

A sokkoló valóság

Bár a felmérés még folyamatban van, 2022/2023-as tanév első felében már több mint félezer újpesti középiskolás töltette ki az úgynevezett ACE (Adverse Childhood Experiences) kérdőívet, amely feltárja a diákok ártalmas gyerekkori élményeit. A 9–12. osztályos tanulóknak eldöntendő kérdésre kellett válaszolni igen-nem jelöléssel anonim módon, majd a kitöltés után a feldolgozására is lehetőség nyílt egy rendhagyó prevenciós foglalkozás keretein belül.

A több mint 500 mintavételből végül 418 ív volt értékelhető, a lapunk birtokába jutott részeredmények önmagukért beszélnek:

Verbális bántalmazás: 47%, 198 fő

Fizikai bántalmazás: 21%, 88 fő

Szexuális bántalmazás: 26%, 110 fő

Érzelmi elhanyagolás: 32%, 132 fő

Fizikai elhanyagolás: 23%, 96 fő

Veszteség: 24%, 102 fő

Családon belül erőszak szemtanúja: 23%, 98 fő

Függőség a családban: 25%, 104 fő

Mentális zavar, pszichiátriai betegség a családban: 32%, 134 fő

Börtönben családtag: 8%, 34 fő

Noha a felmérés teljesen anonim volt, Andula Zsuzsanna kiemelte, hogy a fiatalok egy része mégis ráírta a nevét a kérdőívre, ezzel jelezve, hogy segítségre van szüksége.

„Emellett a kutatásnak köszönhetően fény derült egy konkrét esetre is, kiderült, hogy az egyik 18 éves fiút anno 6. osztályos korában szexuálisan zaklatta az akkori nevelőapja. A fiatal most először beszélt az őt ért erőszakról, a történtekről az édesanyja sem tudott. Az ügyben természetesen feljelentést tettünk” – mondta az ifjúsági referens. Hozzátette: a hosszú távú céljuk az, hogy létrejöjjön a kerületben egy olyan, fiataloknak szóló mentálhigiénés központ, ahol a különböző módszerek széles spektruma elérhető.

Sok eset, kevés szakember

Az Index korábban több is ízben foglalkozott a gyerekek mentális egészségével. 2021-ben a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórházban mintegy 40 százalékkal emelkedett az esetszám. Ez a folyamat 2022-ben is folytatódott, az intézmény gyermekpszichiáter szakorvosa, Szolnoki Nikolett tavaly októberben az Indexnek elárulta: újabb 8 százalékkal nőtt az ellátandó esetek száma.

A szakember szerint a hirtelen változások, az eddigitől eltérő viselkedésformák mindig árulkodók lehetnek, ha a gyermek egyik napról a másikra befordul, bezárkózik, és nyugodt természete ellenére kifejezetten ingerlékeny lesz, akkor joggal gyanakodhatunk arra, hogy valamilyen negatív esemény történt az életében.

Szolnoki Nikolett rávilágított arra is, hogy a várólisták nem csak azért hosszúak, mert sok az ellátandó gyermek, a szakembergárda és az állami finanszírozás egy jelentős része szintén hiányzik.

Lapunk korábban részletesen is foglalkozott azzal, hogy hazánkban a javuló tendencia ellenére még mindig kevés a gyermekpszichiáter, ahogyan iskolapszichológusból sincs elég. A témában készült cikkünket ide kattintva érheti el.

