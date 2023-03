Sarkvidéki levegő árasztja el Magyarországot, még a hó is eshet

A vasárnap este érkező hidegfront mögött hideg, sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a Kárpát-medencét, a hét elején erős, többfelé viharos szél is várható. Keddtől védeni kell az éjszakai fagyoktól a virágzó gyümölcsfákat is. A szélvédett területeken akár mínusz 5 Celsius-foknál is hidegebb lehet.