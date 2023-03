A döglegyekre és a rémes bűzre figyelt fel a szomszédság, holtan találtak egy férfit Pestszentlőrincen

Halott férfit találtak Pestszentlőrincen, már több hónapja végezhetett magával. A Bors információi szerint a férfit szomszédja találta meg szombaton, aki arról beszélt, a 30 év körüli fiatal több hónappal ezelőtt akaszthatta fel magát a Wlassics Gyula utcában, ám csak most talált rá. Elmondta, először csak azt furcsállta, hogy régóta nem látta Jánost.

Sajnáltuk őt nagyon, mert úgy tudom, hogy van egy felesége is, de ő beteg, akivel sokat kellett foglalkoznia. Ráadásul az is nehezítette az életét, hogy néhány hónappal ezelőtt a szeretett apja is meghalt. Ekkor költözött ide mellénk, de már hónapok óta nem láttam és kezdett nagyon furcsa lenni