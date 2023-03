„Meghalsz, feldarabolunk” – halálosan megfenyegettek egy magyar vállalkozót

A férfi éppen békésen tévézett családjával tarnaleleszi otthonában, mikor kintről óriási zajra lett figyelmes. A csörömpölés után pedig hallotta, ahogyan valakik azt kiabálják neki:

Meghalsz, feldarabolunk.

Az elkövetők megrongálták a vállalkozó autóját, postaládáját és kertkapuját. A férfi rögtön hívta a 112-t, de mire kiértek a rendőrök, a támadók már sehol sem voltak.

Felvetődött A GYANÚ, HOGY ANNAK A FAKITERMELŐ MUNKÁSNAK LEHETTEK A HOZZÁTARTOZÓI, AKI A SÉRTETTNEK DOLGOZOTT ÉS CSÜTÖRTÖKÖN MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN HALÁLOS BALESETET SZENVEDETT BÜKKSZENTERZSÉBET KÖZELÉBEN.

A vállalkozó azt mondja, három napja az egész családja rettegésben él. Szerinte az elhunyt férfi családja őt hibáztatja a rokonuk haláláért. Több fenyegetést is kapott a történtek miatt. Állítása szerint fel is ismerte a támadókat – számolt be az RTL Híradó.

A rendőrség a szombat este történtek miatt eljárást indított. Gyanúsított azonban még nincs az ügyben.

A szerencsétlenül járt munkás családja korábban azt mondta az RTL Híradónak, hogy hozzátartozójuk túlélhette volna a balesetet, ha megfelelő védőfelszerelést kap. Az 58 éves férfi halála miatt a rendőrség már büntetőeljárást indított.