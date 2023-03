Törölték a Budapestről Németországba induló repülőjáratok többségét

Korábban már írtunk arról, hogy egy nagy közlekedési sztrájk zajlik Németországban. Az akció nemcsak a vasúti közlekedést bénítja meg, hanem a repülőjáratokra is kihatással van.

Most az is kiderült, hogy a Magyarországról érkező gépek közlekedését is befolyásolja a sztrájk,

ugyanis a Liszt Ferenc Reptérről Németországba induló járatok többségét törölték.

Mindezt a hvg.hu szúrta ki a bud.hu oldalán. Mint írták, egyedül a Berlinbe tartó gépek szállnak fel, ami azt jelenti, hogy törölték:

a reggel 6 órakor induló müncheni,

a 8.30-as stuttgarti,

a 8.40-es müncheni,

a 9.05-ös kölni,

a 9.05-ös hamburgi,

a 9.15-ös düsseldorfi,

a 9.45-ös frankfurti,

a 11.10-es frankfurti,

a 11.45-ös dortmundi,

a 13.25-ös müncheni,

a 17.30-as müncheni,

a 18.55-ös frankfurti,

a 20.15-ös düsseldorfi

és a 21.30-as stuttgarti járatokat.

Aki vonattal utazna Németországba, az a Deutsche Bahn honlapján tájékozódhat az aktuális helyzetről, vagy hívhatja a Mávdirekt telefonos ügyfélszolgálatát is a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon.