Novák Katalin fogadta Orbán Viktort a Sándor-palotában

Azt írták, az államfő kiemelt figyelmet fordít Magyarország európai és nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítésére, és ennek keretében kapott tájékoztatást a miniszterelnöktől az európai állam- és kormányfők múlt heti üléséről, amelyen az Ukrajnában dúló háború volt az egyik legfontosabb téma.

Az államfő és a miniszterelnök egyetértettek, hogy Magyarország legfontosabb érdeke a mielőbbi béke

– olvasható a közleményben, amelyben arról is beszámoltak: Orbán Viktor és Novák Katalin megállapodtak abban is, hogy a miniszterelnök a jövőben is rendszeresen beszámol az Európai Tanács üléseiről.

Novák Katalin délelőtt a Facebookon is megosztott egy fotót a találkozóról, majd később ugyanígy tett Orbán Viktor is.