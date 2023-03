Régóta halogatott ügyben dönt a parlament

Március 27-én újra összeül az Országgyűlés, napirendre kerül többek között a költségvetés, Finnország NATO-tagsága, valamint a békepárti nyilatkozat is.

A parlament 13 órakor induló hétfői ülése Schmidt Csaba korábbi országgyűlési képviselő, volt tatabányai polgármester halála miatt megemlékezéssel kezdődik. A tárgyalási pontokat a napirend előtti felszólalások is megelőzik, amelyekről összefoglalóval jelentkezünk.

Finnország jöhet, Svédországnak még várnia kell

Kocsis Máté bejelentésének megfelelően az Országgyűlés március 27-én szavaz Finnország NATO-tagságának ratifikációjáról. A Fidesz frakcióvezetője azt is közölte, hogy támogatják a tagságot. Finnország már csak a magyar, valamint a török jóváhagyásra várt.

A kérdés – Svédország NATO-tagságával együtt – március elején került napirendre a parlamentben, akkor vitáztak róla a képviselők. Hende Csaba vezetésével a közelmúltban négyfős kormánypárti delegáció járt Finnországban és Svédországban, a konfliktusos kérdések rendezése érdekében.

Kocsis Máté frakcióvezető a tavaszi ülésszakot megelőző kihelyezett frakcióülés után arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ratifikációra buzdította a képviselőket, de vita alakult ki, mert „ezeknek az országoknak a politikusai durván, alaptalanul, közönségesen sértegették Magyarországot”.

A kormánypárti politikus a finn NATO-tagságról szóló szavazás bejelentésekor elárulta, hogy Svédországról még nem döntött a frakció. A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson az előző heti uniós csúcson jelezte, magyarázatot vár Orbán Viktortól a svéd NATO-csatlakozás jóváhagyásának csúszása miatt.

Ezt követően Orbán Balázs, a magyar kormányfő politikai igazgatója pontokba szedve emlékeztette a svéd miniszterelnököt az alábbi nyilatkozatokra:

2021. március 3., Ulf Kristersson (a Mérsékelt Párt akkori vezetője, jelenleg miniszterelnök): „Az EU számára a munka nagy részét továbbra is Magyarország fejlődésének megtörése, a magyar kormányra való nyomásgyakorlás és az egyre erősödő ellenzék támogatása jelenti.”

2021. június 30., Jessika Roswall (a Mérsékelt Párt akkori uniós szóvivője, jelenleg EU-s ügyekért felelős miniszter): „Most az EU egyértelmű fellépésére van szükség, és arra, hogy az új kondicionalitási mechanizmus leállítsa a Magyarországnak történő kifizetéseket.”

2022. május 10., Johan Pehrson (a Liberálisok Párt akkori vezetője, jelenleg foglalkoztatási és integrációs miniszter): „Magyarország idegengyűlölő és nacionalista kormánya továbbra is megsérti a jogállamiság elvét, és lemond Ukrajna támogatásáról.”

Békepárti nyilatkozat

Napirendre kerül „Az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról” címet viselő kormánypárti határozati javaslat is. „Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta” – olvasható a dokumentumban, amelyben azt is leszögezik, hogy Európa a háborúba sodródás napjait éli,

az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.

A határozati javaslat kilenc pontja:

Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni! Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Az Országgyűlés körülbelül pont egy évvel ezelőtt már elfogadott egy hasonló politikai nyilatkozatot, az tíz pontból állt, és itt írtunk róla. Korábbi cikkünkben az ellenzéki pártokat kérdeztük arról, hogy frakcióik támogatják-e a mostani javaslatot.

Az Országgyűlés hétfői napirendjén szerepel a fentiek mellett többek között a 2023-as költségvetés módosítása, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa két tagjának megválasztása, a Madách Imre-emlékév, valamint egyes, vagyongazdálkodást érintő törvények módosítása. A parlamentben bizottsági üléseket is tartanak, a Gazdasági Bizottság üléséről, amelyen Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a kampánypénzek ellenőrzéséről tart beszámolót, összefoglalóval jelentkezünk.

(Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése 2023. február 28-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)