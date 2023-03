Búcsú a tavasztól, a Kékestetőn már havazik

Hétfőn erős hidegfront hatására országszerte várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A legmagasabb északi hegycsúcsokon átmenetileg akár havazhat is, sőt éjszaka fagyra is lehet számítani. A széllökések meghaladhatják a 100 km/h-t is.