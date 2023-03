Jó hírnek nevezte a homoszexuálisok kivégzését egy magyar újságíró

Bencsik András, a Demokrata című lap főszerkesztője a Hír TV egyik műsorában jó hírként számolt be arról, hogy a homoszexuális férfiakat kivégzik Ugandában. Az ügyben már a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) is hivatalos bejelentés érkezett, és meg is indult a vizsgálat.