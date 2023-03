Hatalmas tűz van egy Budapest-közeli szeméttelepen

Kedd délután tűz ütött ki a gyáli szeméttelepen, ahol több ezer köbméternyi hulladék ég – számolt be a katasztrófavédelem.

Cikkünk frissül.

A katasztrófavédelem először arról számolt be, hogy a Gyál külterületén, a Kőrösi úton található hulladékfeldolgozó telepen papírbálák kaptak lángra mintegy ötszáz négyzetméteren. Mint írták, a lángok egy épületet is veszélyeztetnek, és a helyszínre a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók is kivonultak. Rajtuk kívül „a helyszínre tart több más egység és a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is” – írták először.

Egy későbbi beszámolóban, délután 15.39-kor már azt írták, hogy

a lángok továbbterjedtek, és már több ezer köbméter műanyag és papírbála ég a szeméttelepen.

„A tűz átterjedt egy beton hulladéktárolóra, és a benne lévő tárgyakkal együtt ég egy körülbelül kétezer négyzetméteres csarnok fele is. A fővárosi hivatásos, valamint a gyáli, az üllői, a rózsadombi és a délegyházi önkéntes tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat. A Pest megyei tűzoltósági főfelügyelő irányítja a munkálatokat, amelyeket erőgépek is segítenek. Elindult a tűzesethez több másik egység is” – írták a frissebb tájékoztatóban a katasztrófavédelem oldalán.

Az időjárás nehezíti az oltást

Mindeközben közleményt adott ki a szeméttelep üzemeltetője, az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. is. Ők azt írták:

14 óra körül a feldolgozásra váró ömlesztett karton- és fóliahulladék-tároló területen eddig ismeretlen okból tűz ütött ki. Az oltás helyben azonnal megkezdődött, a tűzoltókat haladéktalanul értesítették az illetékesek, akik nagy erőkkel kivonultak. Sajnos a tüzet idáig nem sikerült megfékezni, az az elszállításra váró bálák és a csarnok irányába terjedt tovább. Személyi sérülés nem történt, az oltási munkálatok nagy erőkkel folytatódnak.

Gyál közösségi oldala szerint Kalmár Róbert, a gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy az oltás jelenleg is folyamatban van, a gyáli és a fővárosi tűzoltók is a helyszínen vannak, de az oltást az erős szél nehezíti. Hozzátették:

A katasztrófavédelem a legmagasabb, 5. kiemelt fokozatúként kezeli a tüzet, és vizsgálni fogják, hogy veszélyes anyag jutott-e a levegőbe.

„Egyelőre azt javasolják a lakosoknak, hogy csukják be az ablakokat” – írták a gyáli oldalon. Mindeközben a délegyházi tűzoltók is több fotót osztottak meg az oldalukon a tűzről.

Ezen kívül már legalább egy amatőr videó is készült az esetről, az itt tekinthető meg. Amint újabb hírek érkeznek a tűzesetről, frissítjük cikkünket.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)