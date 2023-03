Hózáporral folytatódik a hét

Kedden időnként több tájegységünkön is előfordulhat futó zápor, hózápor, néhol akár zivatar is. Sokfelé lesz erős, viharos az északnyugati szél. A nappali maximumok 4 és 10 fok között alakulnak.

Az előrejelzés szerint hajnalban mínusz 7 és 2 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, a fagyzugos, szélvédett északi tájakon számíthatunk a leghidegebbre.

Napközben mindössze 4 és 10 fok közé melegedhet a levegő.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar miatt négy vármegyére adott ki figyelmeztetést. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, és Békés vármegyében. Viharos szél miatt tizenegy vármegyére van érvényben citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés.

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Somogy,

Tolna,

Vas,

Veszprém

és Zala vármegyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Kedden már időjárási front nem lesz felettünk, de hidegfronti tünetek továbbra is jelentkezhetnek. Főként fejfájás, görcsös- és keringési panaszok, valamint vérnyomás-ingadozás fordulhat elő. A hideg reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. A szeles idő miatt tovább erősödhetnek a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

