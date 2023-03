Lecsaptak a hózáporok, kiadták a riasztást az ország kétharmadára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyes fokozatú, citromsárga riasztást adott ki viharos szél és zivatar miatt az ország kétharmadára. A magasabban fekvő tájakon akár 80-90 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak.

Figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az egyes fokozatú, citromsárga riasztás szerda éjfélig van érvényben.

Mint írják, kedden ismét egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északnyugati szél: az ország délnyugati kétharmadán több helyen is elérhetik vagy akár meghaladhatják az óránként 70-80 kilométeres sebességet a legerősebb széllökések. A magasabban fekvő területeken óránként 80-90 feletti lökések is előfordulhatnak.

Az esti óráktól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Napközben a záporos csapadékgócokat (jégdara-, hódarazáporokat, hózáporokat) helyenként zivatartevékenység is kísérheti. Az intenzívebb gócokhoz szintén társulhatnak viharos (70 kilométer per órás sebességnél erősebb) széllökések.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat megjegyzi, ugyan estétől csökken a csapadékhajlam, azonban az északkeleti harmadban még előfordulhatnak ekkor is hózáporok, amelyekből alacsony valószínűség mellett 2 centimétert elérő, esetleg meghaladó hóréteg is létrejöhet, amely szerda délelőttig meg is maradhat. Szerdán kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség már nem várható.

Hózáporok országszerte

Az Időkép beszámolója szerint ugyan még nincsen április 1-je, de az időjárás megtréfál bennünket, ugyanis hózáporok sokasága lepte el a Dunántúlt és a középső országrészt. Mint írják, a Győr környékén robogó hózáporok pillanatok alatt kifehérítették a tájat.

