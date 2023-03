Védjegybitorlási vitával startolt a XVI. kerület új lapja

Új kiadvánnyal rukkolt elő Vajda Zoltán, Budapest XVI. kerületének országgyűlési képviselője. Az Öt Falu című kerületi újság negyedévente nyomtatásban, digitálisan pedig havonta jelenik majd meg. A kiadását részben maga Vajda Zoltán, az Országgyűlés MSZP-frakciójának politikusa, részben az MSZP finanszírozza.

A lap elindítása Vajda 2022-es választási ígéretei között is szerepelt, azonban rögtön első számával egy védjegybitorlási ügyet generált.

A XVI. kerületet irányító fideszes polgármester, Kovács Péter ügyvédje útján felszólította a lapot kiadó MSZP-t, hogy az Öt Falu első számának hátoldalán megjelentetett „Fejlődő Kertváros” szlogen használatával hagyjon fel, mert az védjegybitorlás, az ezt magánszemélyként bejegyző Kovács Péter a használatára nem adott engedélyt.



Vajda azzal védekezett, hogy az újság kvázi közösségi szerkesztésben készül, annak szerkesztésébe sem ő, sem a nyomtatás költségét átvállaló MSZP nem szól bele. Azt is hozzáteszi, hogy a hátoldalon kifejezetten a kerületi önkormányzatnak kívántak reklámot csinálni a szerkesztők azzal, hogy a „Fejlődő Kertváros” szlogent a képen elhelyezték, nem tudván arról, hogy az egy magánszemély tulajdonában lévő védjegy.

A Kovács Péter által magánszemélyként regisztrált védjegye egyébként rendre megjelenik az önkormányzati felületeken,

így azt széles körben ismertté és pénzben is kifejezhető értékké tette. A XVI. kerület országgyűlési képviselője most abban bízik, hogy Kovács Péter átadja a XVI. kerületet jelképező védjegyet az önkormányzat tulajdonába, és addig, amíg ez megtörténik, az Öt Falu hivatalos engedélykérésére is pozitívan reagál.