Újra itt a tél, mínusz 10 fok is lehet

Az ország legnagyobb részén erősen felhős vagy borult idő valószínű, a keleti, északkeleti tájakon lehet részben szűrt napsütésre számítani.

Szerda hajnalban szinte mindenhol fagy, a derült, fagyzugos, szélvédett északi és északkeleti tájakon nem kizárt a mínusz 10, mínusz 8 fok.

Napközben nyugaton megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék ugyanakkor nem várható, hosszabb szűrt napsütéses időszakokra keleten számíthatunk. A többfelé élénk nyugati-délnyugati szélben 8-13 fokot mérhetünk.

Figyelmeztetést adtak ki

Figyelmeztető előrejelzés van érvényben Magyarország területére 2023.03.29. szerda éjfélig. Az este folyamán fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, de még eleinte a gomolyfelhők környezetében egy-egy viharos szél előfordulhat – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ugyan estétől csökken a csapadékhajlam, azonban az északkeleti harmadban még előfordulhatnak ekkor is hózáporok, amelyekből akár 2 cm-t elérő, esetleg meghaladó hóréteg is létrejöhet, amely szerda délelőttig meg is maradhat.

Melegfronti tünetekre számíthatunk

Fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetünk, keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás, valamint migrén is jelentkezhet – írja az Időkép.

A fagyos reggeli időben ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, és könnyen megfázhatunk.

A szél jelentősen mérséklődik, de az élénk széllökések még lecsökkenthetik hő- és komfortérzetünket, illetve a szélre érzékenyebbek még tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.)

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)