Nem viselik jól a gyümölcsösök a tavaszi fagyokat, egyre több a kár

Súlyos károkat okoztak a gyümölcsösökben az elmúlt napok mínusz 1, mínusz 7 Celsius-fokos éjszakái, és átmeneti melegedés után hétfőtől ismét visszatérnek az éjszakai fagyok: helyenként mínusz 5 fok alatti értékekre is fel kell készülnünk.

Múlt hét pénteken még több helyen 25 Celsius-fokot mértek, ezután hullámban lehűlés érkezett. Sarkvidéki eredetű léghullám hétfőn zúdult be a Kárpát-medencébe, és keddtől jöttek az éjszakai fagyok – írta elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat .

Az 5 centiméteres talajhőmérséklet jelenleg 5 és 8 fok között alakul. Az őszi vetések szerencsére jó állapotban vannak, korán megindult a tavaszi fejlődésük.

Az őszi búza szépen meg van bokrosodva, kezd szárba indulni. A repcén megjelent a virágkezdemény is, ezekben a kultúrákban az elmúlt napok fagyos éjszakái nem tettek kárt, ha a repcét meg is csípi a hideg, könnyen regenerálódik

– írta a szervezet.

Hozzáteszik, hogy a kajszi már Miskolc térségében is elvirágzott, errefelé az őszibarack a virágzás elején jár, míg az alma, a körte, a szilva, a cseresznye és a meggy is többnyire bimbós, Szeged környékén pedig már az őszibarack is túl van a virágzáson.

A gyümölcsösökben a mínusz 1, mínusz 7 fokos fagyok súlyos károkat okoztak.

Miskolc térségében fagyvédelem nélkül a kajsziban nagy a fagykár, az őszibarackban egyelőre még nem látszik a mértéke. A még bimbós kultúrákban nem látható károkozás. A Szeged környéki őszibarack-termelők közül sokan sikeresen védekeztek a fagykár ellen.

Milyen idő várható a folytatásban?

Az elemzés szerint az átmeneti felmelegedés után újabb lehűlés érkezik, és a jövő hét közepéig már csak 5 és 10 Celsius-fok között alakulnak a maximumértékek.

Hétfőtől várhatók ismét éjszakai fagyok, helyenként mínusz 5 fok alatti értékek is előfordulhatnak.

Csütörtökön és pénteken várható még csapadék, majd már csak szórványosan valószínű eső, zápor, a jövő héten ismét hózápor. Vasárnaptól keddig nagy területen lesz erős, viharos az északi szél.

Mint korábban írtuk, a mai napra az Országos Meteorológiai Szolgálat első fokozatú, citromsárga figyelmeztetést adott ki négy vármegyére is a várható kiadós zivatar miatt. Több helyen az elsődleges veszélyforrást a villámlások jelenthetik.

(Borítókép: Faágra fagyott jég Salgótarján közelében 2023. március 29-én. Fotó: Komka Péter / MTI)