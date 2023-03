Meteogyógyásszal megfejtettük: ezért vagyunk fáradtak tavasszal

Az utóbbi időben nőtt a frontérzékenyek aránya, míg korábban a lakosság 30 százalékát viselték meg az időjárás változások, az elmúlt években 5-10 százalékkal többen érezhetnek ezzel összefüggő tüneteket – mondta Pintér Ferenc meteogyógyász lapunknak, aki azt is elárulta, hogy a szeszélyes időjárás a gyerekek szervezetét is megviselheti.

Fáradékonyság, koncentrációzavar, sőt, migrén is előfordulhat a gyerekeknél

– részletezte a szakember, aki ennek okát abban látja, hogy ők is idejük nagy részét az okostelefon, laptop, tablet képernyője előtt töltik, a szabad levegőn töltött idő jótékony élettani hatásaiból kevésbé részesülnek.

A fényhiány miatt a szerotonintermelés lelassul, a magasabb melatoninszint pedig fáradtságot, enerváltságot válthat ki. A téli időszakban a napsütéses órák alacsonyabb száma szintén hasonló hatással van a szervezetre, az energiatartalékaink pedig kimerültek ezalatt. Mint fogalmazott, a Meteo Klinikára ilyenkor is sokan érkeznek szorongásos tünetekkel, depresszív hangulat, alvászavarok rontják életminőségüket.

Pedig már 15-20 perc napon töltött idővel megindulhat a tél végére a szervezetben jelentősen lecsökkent D-vitamin-termelés, aminek hiánya még a pszichés állapotot is befolyásolja. A gyulladásos folyamatok is erősödhetnek, elsősorban ízületi jellegűek, de a testben máshol is jelentkezhetnek