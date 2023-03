Hiller István: Végső esetben ott vannak a baglyok

„Úgy látom, hogy 59 éves vagyok, és még évtizedekig tervezek” – vágott bele rögtön az elején Hiller István arra a kérdésre válaszolva, hogy pályája zenitjén jár-e. Hozzátette: amikor tavaly ötödször szerzett egyéni képviselői mandátumot, úgy érezte, nem fogyott még el körülötte a levegő.

A történész, korábbi oktatási és kulturális miniszter a magyar közoktatás helyzetéről úgy fogalmazott: „Az oktatás nem olyan, mint a tőzsde, hogy megteszed a tétet reggel, és délután kiderül, mi a végeredmény”. A 2010 előtti baloldali kormányok és a 2010 óta hatalmon lévő jobboldali kormányok oktatáspolitikája közötti különbségeket is elemezte Hiller István, és kiemelte, hogy a 0. osztályos koncepció mindössze két évet élt meg, pedig nagy sikere volt.

– mondta az MSZP választmányi elnöke.

A Konkrétan Rónai Egonnal első adásában a szocialista politikus beszélt az ellenzék jelenlegi helyzetéről, a parlamenti vitákról és beszédekről, valamint a 2022-es választási vereségről is. Szerinte 2010 óta a legnagyobb reményekkel a tavalyi voksolásnak futottak neki, így nagy csalódást okozott a végeredmény.

Az ellenzéki pártok és frakciók száma is egyre nő, ami most egy szétaprózódott ellenzék. Lesz ez még másként is. Az elkövetkező 14 hónapban, tehát az önkormányzati és európai parlamenti választásokig, lesznek szervezeti és szerkezeti változások. A szavazók többsége azt akarja, hogy együttműködés legyen. Gyurcsány Ferencék nem ezt akarják, kényszerítik – fogalmazott Hiller István.