A március 11-én történt tömegbaleset miatt belső vizsgálat folyik az autópályákat üzemeltető cégnél. A rendőrség is nyomoz, eddig 59 bejelentés érkezett hozzájuk a szerencsétlenséggel kapcsolatban – értesült az Index.

Az Index információi szerint belső vizsgálat folyik az autópályákat üzemeltető Magyar Koncessziós és Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt.-nél. Úgy tudjuk, a vizsgálat rögtön az M1-esen történt tömegbaleset után indult meg, hogy kiderítsék: hibázott-e valaki, illetve történt-e mulasztás, ami aztán a tragédiához vezetett.

Nyomoznak a rendőrök

Információink szerint az autópályákat üzemeltető zrt.-től a rendőrség videófelvételeket és a dokumentációt kérte be. A nyomozók képkockáról képkockára elemzik az aznapi eseményeket, rekonstruálva a tömegszerencsétlenséget.

A rendőrség közúti baleset okozása miatt, ismeretlen tettes ellen folytat eljárást

– nyilatkozta az Indexnek Szabóné Berki Bianka, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A százados elmondta: a balesetről a rendőrséghez eddig 59 bejelentés érkezett.

Egy neve elhallgatását kérő szemtanú az Indexnek elmondta, hogy aznap reggel Budapestről Győrbe autózott. Jól látta a mezőgazdasági gépeket, hogy a földeken dolgoznak. Már akkor is erős szél volt. Később, amikor Győrből tartott hazafelé Budapestre, megdöbbenve látta a – szálló por miatti – holdbéli tájat.

Lelassítottam az autómmal, mert éreztem, hogy ennek nem lesz jó vége

– mondta a szemtanú, aki nem sokkal később már a rádióban hallotta a baleset hírét.

„Mivel az ügyben rendőrségi nyomozás folyik, ezért egyelőre nem nyilatkozunk. Amint befejeződik az eljárás, állunk a sajtó rendelkezésére” – mondta Szimicsku László, a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra-Fejlesztő Zrt. kommunikációs főigazgatója.

Csak igazolvánnyal lehetett beazonosítani

Mint ismeretes, március 11-én a M1-es autópályán harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion ütközött a Budapestről Győr felé vezető oldalon. Magyarország egyik legsúlyosabb közúti közlekedési balesetében 40 ember sérült meg és egy 44 éves férfi, N. Ádám halt meg. Összeégett holtestét egy autó alatt találták meg. Őt csak az igazolványa alapján lehetett azonosítani.

A járművek közül tizenkilenc személyautó, egy kisteherautó és egy kamion gyulladt ki. Mint arról korábban beszámoltunk, a tömegszerencsétlenséget megelőzően már volt egy baleset a térségben, ahová a katasztrófavédelem és a rendőrség is kiszállt.

Bár már akkor tudni lehetett, hogy a porátfúvás miatt balesetveszélyes a közlekedés, a hatóságok nem korlátozták a forgalmat.

Az M1-esen történt baleset a magyar biztosítóknak is a legbonyolultabb ügye lehet. Hónapokig is eltarthat az eset teljes körű feltárása és a felelősök felderítése, sőt a végén bírósági perek tucatjaira is számítani lehet.

Tömegkarambol a Vajdaságban is

Az M1-es autópályán történt eset után két héttel a Vajdaságban, Topolya és Szabadka között is történt egy hasonló tömegkarambol. Mint arról beszámoltunk, 13 autó és egy kamion rohant egymásba a két város közötti úton.

A Szabadkai Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eset kedd délután, 15 óra környékén történt. A balesetnek halálos áldozata nem volt, de heten könnyebben megsérültek.

(Borítókép: Kiégett és sérült gépjárművek az M1-es autópályán Herceghalomnál, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze, mindkét irányban lezárták az autópályát 2023. március 11-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)