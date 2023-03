Üres borosüvegek vezették el a tolvajokhoz a rendőröket

Egy jánoshalmi kisbolt riasztotta a rendőröket március 30-án hajnalban, miután szeszes italokat loptak el az üzletből.

A tolvaj feltehetőleg nem akart bajlódni az üvegek cipelésével, útvonalát ugyanis üres borosüvegek jelölték, melyeknek útközben nézhetett az aljára.

A rendőrség közölte, a bűntett után pár órával el is fogták a szesztolvajt, ugyanis csak az üres üvegeket kellett követniük. A 20 éves férfiról az is kiderült, hogy korábban egy büfé ajtaját feszítette be, onnan egy telefont és egy kerékpárt vitt el.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, és vizsgálják, hogy elkövetett-e más vagyon elleni bűncselekményeket is.