Alapjogokért Központ: Orbán Viktor ügyes, Márki-Zay Péter dollárokon gurul

Az írásos összegzés szerint mintegy egy évvel a 2022-es országgyűlési választás után is töretlen Orbán Viktor népszerűsége, akit tízből hat magyar most is szívesen lát a miniszterelnöki székben. A felmérés szerint minden társadalmi csoportban Orbán Viktor örvend a legnagyobb támogatottságnak.

A jogi elemző intézet ennek okai között említi

az ukrajnai háború alatt tanúsított „békepárti testtartást”,

a munkahelyek aktív védelmét,

a kibővített családpolitikai intézkedéseket,

a 13. havi nyugdíjat vagy

„az elhibázott brüsszeli” szankciók okozta infláció elleni fellépést.

Mint írták, ezek mind olyan ügyek, amelyekben a magyar választópolgárok többsége a nemzeti oldal álláspontját osztja, míg az ellenzék javaslatait elutasítja.

Az Alapjogokért Központ megállapítása szerint ezek alapján látható, hogy csak akkor lehet sikeres politikát megvalósítani Magyarországon, ha az a nemzeti érdekeken alapul „és nem a külföldről érkező, több csatornán átguruló dollárokon”.

Súlyosbítja a helyzetet az ellenzék pénteken tanúsított, magyar nemzeti érdeket figyelmen kívül hagyó magatartása, aminek következtében nem szavazták meg a kormánypártok békepárti határozati állásfoglalását, miközben a fegyverszállításokat szorgalmazó, saját módosító indítványaikat támogatták

– áll a közleményben.

Márki-Zay alacsonyan repül

Ismertetésük szerint Márki-Zay Péter népszerűségi indexe a miniszterelnöki számokkal ellentétben „tartósan alacsony”.

„A baloldal bukott kormányfőjelöltjét” – ahogy a központ kutatása fogalmaz – 2022 második hetében az aktív szavazók 26 százaléka támogatta, ám a kampány alatt számtalan kommunikációs hibát követett el, szinte minden társadalmi csoportot megsértve a kirohanásaival.

Úgy vélték továbbá, hogy Márki-Zay Péter „megbotránkoztató politikai szerepléseit” csak tovább fokozta a „guruló dollárok” néven elhíresült pártfinanszírozási botrány és az ennek köszönhető háborúpárti politikája.

A közvélemény-kutatás módszertanáról azt közölték, hogy március 27–29. között telefonos adatfelvétellel, CATI-módszerrel készült, az ezerfős minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra.