BKV: Jönnek az új buszok, mennek a régi karbantartók

Nagyon rosszul áll a BKV anyagilag, könyveiben megtakarítást kell kimutatni. Az Autóbusz Üzemigazgatóságnál tervezett leépítés is ezt a célt szolgálhatja, noha érdemi megtakarítás nem várható tőle, mi több, a cég az érintettek munkájára is igényt tartana.

A lapunkhoz eljutott információ szerint a BKV Autóbusz Üzemigazgatóságnál egy belső egyeztetésen a munkáltató BKV csoportos létszámleépítési szándékáról tájékoztatta tárgyalópartnereit. Amint arról korábban beszámoltunk, 2022 végétől 135 új busz érkezik fokozatosan Budapestre, amiből 35-öt megvesznek, 100-at pedig bérelnek. Az új buszok garanciálisak, így megérkezésükkel a műszaki karbantartó állomány jelenlegi létszáma nem szükséges. Az értesülés szerint emiatt a területen 150 fős létszámleépítést irányoztak elő, amit 2023. június 1-ig végre kell hajtani.

Az ügyben megkerestük a BKV-t, ahol a létszámcsökkentést nem cáfolva az Indexet arról tájékoztatták, hogy minden jelenlegi munkavállalójuk munkájára számítanak a jövőben is.

A BKV-nál jelenleg is közel 10 ezer főt foglalkoztatnak. Az ügyben azt hangsúlyozták, hogy a fővárosi nagyvállalatnál a megrendelt feladatoktól, illetve a rendelkezésre álló járművek technikai színvonalától függően a szükséges létszámigény egyes területeken és munkakörökben szinte folyamatosan változik, átalakul.

Az új alacsonypadlós Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbuszok folyamatosan érkeznek, mellettük pedig (egészen 2023 első félévéig) jön még 48 darab BKV üzemeltetésű trolibusz is a flottába.

Mivel a felújítását követően már teljes vonalán közlekedik az M3-as metró, kevesebb pótlóbuszt kell forgalomba küldeni, másfelől a legrosszabb műszaki állapotú, leginkább karbantartást igénylő 235-250 darab autóbuszt, illetve 30-35 trolibuszt fokozatosan kivezetik a közeljövőben a flottából. E fejlemény abból a szempontból kedvező, hogy

a járművek átlagéletkora csökken, az átlagos műszaki állapotuk jobb lesz, sőt néhány típus teljes kivezetésével kevésbé heterogén járműpark áll majd rendelkezésre az autóbusz és trolibusz ágazatban.

Mindezek következményeképpen azonban (a közszolgáltatást megrendelő BKK elvárásai alapján) a BKV a 2023. évi üzleti tervében az ún. egyéb fizikai állományában (konkrétan a karbantartók körében) státuszcsökkentést tervezett be. Mivel már 2022 közepén látható volt, hogy kevesebb karbantartóra lesz szükség, a természetes folyamatnak tekinthető munkavállalói kilépések pótlását tavaly nyártól kezdődően erőteljesen korlátozni kezdték. Ez azt jelenti, hogy

az előirányzott 150 fős létszámtervcsökkentési kényszer mintegy felét elbocsátás nélküli státuszelvonással már végre is hajtottuk.

Az érintett munkavállalók megnyugtatására azt is közölték, hogy a fizikai karbantartók számára az autóbusz és trolibusz területen kívül – elsősorban a metró és villamos ágazatokban – számos nyitott pozíció van. Másfelől azt is hangsúlyozták, hogy a létszámutánpótlás érdekében valamennyi járművükre – most kiemelten autóbuszra és trolibuszra – folyamatosan keresnek és képeznek járművezetőket. A BKV-nál jelenleg is nagyszabású toborzóakció zajlik. Szedlmajer László, a BKV Zrt. autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese épp a napokban beszélt a sajtó képviselőinek arról, hogy a fővárosban és vonzáskörzetében (de szerte az országban, sőt egész Európában) már hosszú évek óta hiányszakmának számít a nagyjárműveken a sofőr.

Az Autóbusz Üzemigazgatóságnál most felszabaduló, nagyságrendileg 80 fős létszám minden egyes érintettjének fel fognak ajánlani másik pozíciót a BKV-nál, ha pedig valaki az átképzést is vállalja, annak a képzés költségeit is átvállalják, sőt a képzés alatt munkaviszonyban tovább is foglalkoztatják.

Mindent megteszünk, hogy az érintett munkavállaló találjon magának megfelelő munkakört, a lehető leghumánusabb módon történjék ez a változás a munkavállalóinkat érintően.

Akik a BKV-n belül nem találnak maguknak megfelelő munkakört, azoknak további lehetőségként azt ajánlják, hogy a fővárosi cégeknél lévő, további nyitott munkalehetőségek között válogassanak.

Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége elnöke megerősítette, hogy már a második körös egyeztetésen is túl vannak a BKV-val, de azt hozzátette, hogy még egyáltalán „nincs lejátszva” a leépítés. Véleménye szerint a szolgáltatást megrendelő BKK felől van egy érzékelhető nyomás a BKV-n, hogy mutasson ki valamekkora megtakarítást az üzleti tervében, de a 20 százalékos leépítési arány szerinte nem valós. A Fővárosi Közgyűlés épp szerdai ülésén tárgyalta a két közlekedési cég idei évi terveit, amit a BKV esetében 34,7 milliárd forintos veszteséggel fogadtak el.