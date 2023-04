Két fideszes politikus is nyert a lombkoronasétányra kiírt pályázaton Nyíradonyban

Tasi Sándor a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés alelnöke, és Tasó László fideszes képviselő is büszkélkedhet egy-egy lomkoronasétánnyal Nyíradonyban. A körülbelül 7500 fős településen most így két látványosság is van, Tasó László szerint nem is szabadna hagyni, hogy egy településről csak egyvalaki pályázhat lombkoronasétányra.