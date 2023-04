Lépett a DK a Schadl-ügyben

Sebián-Petrovszki László online sajtótájékoztatóján azt mondta, Schadl György, „a fideszes végrehajtó maffia feje arra tett kísérletet, hogy kirúgasson egy bírót”. A pártigazgató Senyei Györgyhöz, az OBH elnökéhez fordult segítségért.

Schadl György végrehajtó kamarai elnök be is jutott Tatár-Kis Péterhez, a Fővárosi Törvényszék elnökéhez, ahol azt a választ kapta, ha kirúgni nem is fogják a célkeresztben lévő bírót, azt el tudják érni, hogy ne érezze jól magát a munkahelyén