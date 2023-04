„Jelenleg nem szexelek senkivel, csak a feleségemmel és a két szeretőmmel”

A szeretethiányra nem megoldás a töméntelen mennyiségű közösülés. A pornó csak egy mesevilág, a valósághoz nincs sok köze. Egy idő után a legvadabb swingerpartik is elvesztik a varázsukat – többek között ezeket a tanulságokat vontuk le az Anonim Szex- és Szerelemfüggők gyűlésén, ahol az egyéjszakás kalandok és a húsz órán át tartó maszturbáció világába is bepillantást kaptunk. Ezzel folytatjuk a 12 lépéses önsegítő közösségek bemutatását, a minisorozat ötödik része következik.

A XIII. kerületi Függőkertben járok. Elsőként egy nagy terembe nyitok be, ami tele van emberekkel. Bár tudom, hogy sokakat érint, bevallom, egy kicsit mégis meglep, hogy ennyien ismerik Magyarországon az Anonim Szex- és Szerelemfüggők (Sex and Love Addicts Anonymous – SLAA) közösségét. Hamar kiderül azonban, hogy eltévesztettem az ajtót, ez itt az Al-Anon csoport, ami elsősorban az alkoholisták hozzátartozóinak nyújt segítséget.

„Maradhatsz itt is, a mi tapasztalatainkból is lehet ám jó cikket írni” – marasztal egy barátságos hölgy. Megköszönöm kedvességét, és jelzem, hogy visszatérek, de most a szex- és szerelemfüggőkhöz vagyok hivatalos, ők ugyanis csak negyedévente tartanak olyan gyűlést, amely külső érdeklődők számára is nyitott.

Második nekifutásra nem hibázom, végre megérkezem abba az apró terembe, ahol az SLAA-foglalkozásokat tartják. Ide elsősorban azokat várják, akik a szex, a pornó, a prostituáltak, a szerelem, a romantikus fantáziák megszállottjai, de itt a spektrum ellentétes végpontján található, az intimitást teljes mértékben kerülő, úgynevezett szexuális anorexiások is segítséget kaphatnak.

A hagyományoknak megfelelően a gyűlés a csoport irodalmainak felolvasásával kezdődik, elhangzik többek között, hogy melyek a szex- és szerelemfüggés legfőbb jellemzői, ezekből a teljesség igénye nélkül idézünk.

Az érintettek egészséges kötődések hiányában szexuális kalandokba keverednek és/vagy érzelmi viszonyba bonyolódnak ismeretlenekkel.

Az érzelmek és a szex hiányától való félelmükben kényszeresen keresik és hajszolják egyik kapcsolatot a másik után, olykor egyszerre több szexuális és érzelmi kapcsolatot is fenntartanak.

Összekeverik a szerelmet a kívánással, a testi és szexuális vonzódással, a sajnálattal és/vagy azzal a vággyal, hogy valakit megmentsenek, vagy őket valaki megmentse.

Üresnek és „félembernek” érzik magukat, ha egyedül vannak.

Szexszel vezetik le a stresszt, a bűntudatot, a magányt, a haragot, a szégyent, a félelmet és az irigységet.

A szexualitást és az érzelmi függőséget a gondoskodás, a törődés és a támogatás pótlékaként használják, de mások manipulálására és kontrollálására is ezt az eszközt alkalmazzák.

Másoknak varázslatos képességeket tulajdonítanak. Előbb idealizálják és üldözik az adott személyt, majd utóbb szemrehányást tesznek neki, ha nem teljesítette be a várt elképzeléseket, reményeket.

Az absztinencia a szex- és szerelemfüggőknél egy összetett kérdés, hiszen míg például a felépülő alkoholisták bátran kijelenthetik, hogy soha többé nem isznak, és ettől még tudnak teljes életet élni, addig az SLAA-közösség tagjai nem inthetnek búcsút az érzelmeknek, az intimitásnak, a nemi aktusoknak, az egészséges működés ezek nélkül ugyanis elképzelhetetlen.

Éppen ezért az érintettek – többnyire szintén a csoporthoz tartozó szponzor segítségével – saját maguk határozzák meg, hogy melyek azok az alsó vonalas tevékenységek, amelyektől tartózkodniuk kell. Ilyen lehet például

lefeküdni valakivel, aki házas,

igénybe venni egy prostituált szolgáltatásait,

elmenni sztriptízbárba vagy peepshow-ba,

pornóra önkielégíteni,

szexelni az első randin.

A 12 lépéses program célja, hogy a függők a fenti alsó vonalas tevékenységek nélkül, stabil párkapcsolatban vagy házasságban meg tudják élni a szexualitást. A gyűlés elején a jelenlévők megoszthatják, hogy ki mióta tiszta. Akad olyan, aki lassan két éve tartózkodik a tiltott cselekedetektől, de van, aki még csak pár napnál jár. A közösség tagjai szerint mindegy, hogy ki hol tart a felépülésben, mindig van remény egy új, jobb életre.

A szeretet nem pótolható szexszel

A gyors körkérdés után a gyűlés aktuális vezetője jelzi, hogy elérkezett a megosztások ideje. A teremben rajtam kívül hat férfi és egy nő van, először a középkorú Miklós kér szót.

Elmondja, hogy az addikció mindig is az élete része volt, hosszú éveken át ivott, drogozott, és gyógyszereket szedett, hat évvel ezelőtt azonban sikeresen búcsút intett a kémiai szereknek. Az SLAA-ba csak január óta jár, és ez alatt az idő alatt rájött, hogy valójában az önkielégítés a legfőbb és legrégebbre visszanyúló függősége, emlékei szerint már alsó tagozatban, sőt az óvodában is gondjai voltak.

„Hogy miért lettem függő?” – tesz fel a kérdést.

A válasz a gyerekkoromban rejlik. Az egyik első emlékem, hogy apám – aki egy narcisztikus, alkoholista, bántalmazó ember volt – az asztalnál ülve fog az ölében, és közben sorra dobálja le a tányérokat a földre. Valahányszor ripityára törik egy üvegtárgy, felordít, és azt mondja: »anyád egy r*banc«. A bántalmazást persze én sem úsztam meg, számtalanszor gigán vágott, de nadrágszíjjal, vasalózsinórral is vert engem, emellett gyakran kukoricán kellett térdepelnem, és egyszer a lépcsőről is lelökött. Hét évvel ezelőtt ment el, azt hiszem, örökre bánni fogom, hogy a tetteivel nem szembesítettem

– mondja Miklós, aki felidézi, a szörnyűségek ellenére ha tőle a múltban bárki megkérdezte, hogy milyen volt a gyerekkora, mindig azt mondta, hogy csodálatos. Úgy véli, ez amiatt lehet, mert egyfajta ösztönös védelemként sokáig csak a jóra emlékezett, és hallani sem akart arról, hogy szembenézzen a valósággal. A gyűlések hatására ugyanakkor fordult a kocka.

„Én is azért kezdtem el járni az SLAA-ba, mert rendellenesen működő családban nőttem fel” – veszi át a szót egy másik férfi, Zoli.

Anyám egy kontrolláló narcisztikus személy, apám pedig mindig is ivott, emiatt kerestem, kutattam, hogy miként tudnék kicsekkolni az otthoni zűrzavarból. Tizennégy évesen külföldről behozott szexkazettákat találtam otthon, elkezdtem nézni, és közben megállás nélkül önkielégítettem. Olyan volt, mintha egy mesevilágba csöppentem volna, végre megtaláltam a módját, hogyan vezessem le az állandó szorongást, feszültséget

– emlékszik vissza, majd bevallja, hogy később drogokhoz is hasonló okokból nyúlt. Mint mondja: ma már nem néz pornót, nem önkielégít, és kémiai szereket sem fogyaszt, megjelent ugyanakkor az életében a kodependencia (társfüggőség), ami a jelenlegi párkapcsolatára is kihat.

„Hangulatingadozásokkal küzdök, előfordul, hogy annyira mély depresszív állapotban vagyok, hogy a beszélgetés, az érintés, a gondolkodás is nehezemre esik, ilyenkor szinte hozzám sem lehet szólni. Máskor épp ennek az ellenkezője történik, be vagyok pörögve, és folyton azt lesem, hogy mit tehetek a páromért, hogyan tudnám őt kiszolgálni, a korábbi viselkedésemért kiengesztelni. Iszonyú szégyenérzet és bűntudat van bennem, most is azon gondolkozom, hogy miként megyek haza, hogyan nézek majd a szemébe” – fejti ki Zoli.

A csoportban a gyerekkori traumákról szinte mindenkinek van megosztanivalója, harmadikként Kevin teszi fel a kezét.

Gyerekként soha nem kaptam szeretetet, még most is nagyon nehéz erről beszélni

– mondja elcsukló hangon. Pár másodperces szünet után azzal folytatja, hogy ennek tudatában talán senkinek nem nehéz kitalálni, hogy miért lett szeretetfüggő. Leírása szerint ez az állapot olyan, mint egy lyukas zsákot telerakni: az ember csak lapátol bele mindenfélét, hátha az majd segít, de végül mindig ott lesz valami tátongó üresség, hiába iszik, szexel vagy ismerkedik bármennyit.

„Sok egyéb addikció mellett a társkeresés megszállottja lettem, ezért is kerestem fel a gyűléseket. Emlékszem, már egy éve jártam ide, azt hittem, hogy kezdek jobban lenni, amikor egy banális apróság teljesen kizökkentett. Annyi történt, hogy a plázában észrevettem: fizetőssé vált a parkolás. Ezen felmérgeltem magam, stresszhelyzetbe kerültem, és miközben az automatánál fizettem, a mögöttem álló nő rám mosolygott. Rögtön kapcsolt az agyam, arra gondoltam, biztos azért tette, hogy megdugjam. Ekkor estem vissza” – meséli Kevin, aki tavaly szeptember óta újra tiszta, noha tudja, még sok a tennivalója.

„Jelenleg nem szexelek senkivel, csak a feleségemmel és a két szeretőmmel. Nálam már ez is komoly eredmény” – mondja a férfi.

A maszturbáció is drog: egyre több és több kell belőle

Míg egyesek a társas kapcsolatok megszállottjai, addig mások magányos harcosként élik ki magukat. Ez utóbbi csoportba tartozik az az idősebb férfi is, aki elárulja: valójában szexuális anorexiában szenved, másokhoz ugyanis nehezen közeledik, a négy fal között egyedül élvezkedik.

Már óvodában hatalmába kerített egy furcsa érzés, ami aztán ötödikben fokozódott, ekkor függtem rá az önkielégítésre és a pornóra. Egy évvel ezelőtt egy szociális munkástól hallottam arról, hogy van kiút, létezik egy közösség, ahol megoldást találhatok. Ez egy hosszú és rögös út, most épp huszonegy napja vagyok tiszta, és bár érzem, hogy a gyűlések segítenek, nagyon nehezen tudok megálljt parancsolni magamnak

– mondja Ferenc, majd hozzáteszi, hogy ő csak huszonnégy órában gondolkodik, a célja pusztán annyi, hogy még egy napot kibírjon önkielégítés nélkül. Sokat segít neki, ha reggel és este is ír egy hálalistát, ahol felsorolja, milyen egyéb dolgok teszik boldoggá, az utóbbi időben ilyen például a zene, most ebben igyekszik kiélni magát.

Fontos tudni, hogy a maszturbációra való rácsúszás ugyanazokból a fázisokból áll, mint bármely más addikció. Eleinte kis mennyiségben is euforikus élményt adhat, aztán egyre többet és többet kell csinálni ahhoz, hogy az érintett elérje a kívánt hatást. Kezdetben elég lehet például heti egy alkalom, aztán később már a napi kettő, három, négy is kevésnek bizonyulhat, súlyos esetben pedig több órán át tartó, akár húsz egymás utáni önkielégítésre is szüksége lehet a függőnek.

Jellemzően azoknak, akik segítséget kérnek, már szinte semmilyen örömöt nem ad a szex vagy a maszturbáció, egyszerűen csak muszáj csinálni. Egy idő után tehát maga a kiélés okozza a szenvedést. Az egyik tagtól megtudom: az érintettek közül sokan öngyilkos gondolatokkal is küzdenek, van, aki úgy érkezik a gyűlésre, hogy ezt az egyet még megpróbálja, mielőtt véget vet az életének.

Egy másik SLAA-tagnak is a kényszeres maszturbáció jelent gondot. Hiába élt házasságban, ott nem kapta meg azt a fajta kielégülést, amire vágyott, számára ezt csak a maszturbáció adta meg, ami egyébként 13 éves kora óta az élete szerves része.

Mindig is függő alkat voltam, kamaszként a számítógép volt a káros szenvedélyem, aztán a húszas éveim elején már a hatalmas szexuális étvágyamat igyekeztem csillapítani azzal, hogy sokat ismerkedtem. Azt gondoltam, hogy ha majd házasságban élek, ez csitul, rendeződik, de nem így lett. Mindez oda vezetett, hogy mostanra elvesztettem a feleségem, épp válófélben vagyunk, mert nem tudta elfogadni azt, ahogy működöm. Választás elé állított: vagy ő, vagy az SLAA. A közösség mellett döntöttem, mert a lelkem itt nyugszik meg, itt érzem magam otthon igazán

– mondja Péter, aki egyébként már tizenegy éve jár a gyűlésekre, de tavaly két hónapot volt rehabon is. Itt megjegyzi: kimondottan szexfüggőknek nagyon kevés terápiás hely van Magyarországon, pedig igény, az lenne rá.

A legvadabb szexuális kalandok is kiüresedhetnek

Míg Péter tizenegy éve jár az SLAA-ba, addig a gyűlés egyetlen női résztvevője, Virág elárulja: ő ugyanennyi ideig járt swingerklubba.

Azt hittem, ha felhagyok ezzel a tevékenységgel, sóvárogni fogok, de nem így lett. Annyira elteltem az ott megélt élményekkel, vad kalandokkal, hogy ma már nem hiányzik, már nem tesz hozzám, elég volt

– jelenti ki, majd kifejti, hogy bár a tiltott tevékenységekkel már több mint egy éve felhagyott, az agya most más függőségek után nézett, úgy érzi, alkohol-, drog- és túlevéssel kapcsolatos problémái is vannak. Hozzáteszi: „Ha már a foglalkozás elején sokat beszéltünk a gyerekkori traumákról, elmondok valamit, ami nyilván nem lep meg senkit. Az én életem is elég szarul indult, kiskoromban sosem kaptam meg azt a szeretetet és figyelmet, amit megérdemeltem volna. Az addikcióimmal nyilván ezt az űrt próbálom betölteni.”

Virág után egy férfi kér szót. Kristóf arról beszél, hogy neki is rengeteg kalandja volt, gyakorlatilag már a szüzessége elvesztésekor kiderült, hogy valami nem stimmel nála ezen a téren.

Ahogy belekóstoltam ebbe a világba, nem volt megállás, huszonnégy óra alatt három különböző emberrel voltam, de a webkamerás szex és a pornó is lázba hozott. Később előjöttek nálam különböző orientációs kérdések is, nőkkel és férfiakkal is kipróbáltam mindent. Hiába jöttek a pofonok, hiába kaptam el nemi úton terjedő betegségeket, semmi nem volt elég a mélyponthoz, végül nekem is egy vidéki terápia segített

– mondja Kristóf, akinek a szexfüggőség mellett szintén van egy másik addikciója, ez pedig az alkohol, amiért ma már kifejezetten hálás, a rehabon ugyanis sok olyan dolgot megtanult, amit mindkét területen tud alkalmazni. A férfiról közben kiderül az is, hogy a segítőszakmában dolgozik, olyan személyekkel foglalkozik, akik hasonló cipőben járnak, mint ő.

„Valahol ez is veszélyes tud lenni, hiszen amíg mások felépülésével foglalkozom, magamat nagyon gyakran elhanyagolom. Most egy viszonylag új helyzetben vagyok, van egy párkapcsolatom, ahol az SLAA ígérete szerint a szexualitást és az intim, mély kötődést is igyekszem megtalálni, meglátjuk, meddig jutunk” – teszi hozzá Kristóf, szavaival pedig elérkeztünk a gyűlés végéhez.

A foglalkozást a tagok a szokott módon egy közös imával zárják. Mindezek ellenére a szex- és szerelemfüggők közössége nem definiálható vallási csoportként, ezekben a percekben mindenki a saját felfogása szerinti istenre gondol, ami akár a közösség is lehet.

Másoknak is van kiút

Magyarországon az SLAA mellett számos egyéb anonim önsegítő csoport működik, többek között a társ- és kapcsolatfüggők, az érzelemfüggők, a túlevők és a dohányosok is látogatják a nekik szóló tematikus gyűléseket. A részvétel nincs konkrét összeghez kötve, mindenki annyit tesz bele a perselybe adományként, amennyit tud, vagy amennyit neki a foglalkozás megért.

Az Index korábban az Anonim Szerencsejátékosok, az Anonim Drogfüggők, az Anonim Alkoholisták és az Anonim Munkaholisták gyűlésére is ellátogatott. Mentális egészség témakörben írt cikkeinket itt tekintheti meg.

(Borítókép: Index)